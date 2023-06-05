Kabine'ye Konyalı damgası! 4 Trabzonlu gitti 4 Konyalı geldi hangi bakan nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde düzenlediği basın toplantısıyla yeni Kabine üyelerini açıkladı. Erdoğan, yeni kabinesine hiçbir milletvekilini almazken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy dışında kabinenin tamamını değiştirdi. Kabine'deki Karadeniz bölgesinden isimlerin ağırlığı da sona erdi. İşte 18 kişilik yeni Kabinenin illere göre dağılımı...