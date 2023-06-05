Kabine'ye Konyalı damgası! 4 Trabzonlu gitti 4 Konyalı geldi hangi bakan nereli?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni Kabine'sinde Konyalı bakanlar ağırlıkta. Erdoğan Kabinelerinde yıllardır devam eden Karadenizli ağırlığı sona erdi. 4 Trabzonlu Bakan giderken 4 Konyalı isim bakan olarak Kabine'ye girdi. Kabinede çifte vatandaşlığı bulunan 2 bakan var, 3 eski bakan da yeniden kırmızı plakaya kavuştu...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde düzenlediği basın toplantısıyla yeni Kabine üyelerini açıkladı. Erdoğan, yeni kabinesine hiçbir milletvekilini almazken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy dışında kabinenin tamamını değiştirdi. Kabine'deki Karadeniz bölgesinden isimlerin ağırlığı da sona erdi. İşte 18 kişilik yeni Kabinenin illere göre dağılımı...
Yeni Kabine'de hiç milletvekili yok
Yeni kabinede milletvekilliğinden istifa ettirilecek hiçbir isim alınmadı. Parti yönetiminden sadece Yerel Yönetimler Başkanlığı'nı yürüten Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki kabineye girdi.
3 eski bakan yeniden bakan oldu
Sözcü'nün yaptığı derlemeye göre, AK Parti'nin önceki dönem hükümetlerinde bakan olarak görev yapan üç isim, yeniden kırmızı plakaya kavuştu. Mehmet Şimşek, Mehmet Özhaseki ve Osman Aşkın Bak eski bakanlıklarına döndü.
Yeni Şafak grubundan iki bakn!
Yeni Şafak ve TVNET'in sahibi Albayrak Ailesi'ne yakın isimler kabineye girdi. Albayraklar'ın 23 yıllık CEO'su, eski MÜSİAD Başkanı Ömer Bolat ile bu grupta görev alan Osman Aşkın Bak kabineye girdi.