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Murat Karayalçın CHP'yi topa tuttu! 'Parlamenter sistem olsa hezimet yaşayacaktık'

Murat Karayalçın CHP'yi topa tuttu! 'Parlamenter sistem olsa hezimet yaşayacaktık'

Eski SHP Genel Başkanı ve eski bakanlardan Murat Karayalçın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP yönetimini topa tuttu. "Eğer parlamenter sistemde olsaydı, yüzde 25 oy oranı başarısızlığın ötesinde bir hezimet olarak değerlendirilecekti" diyen Murat Karayalçın, "Meclis seçimindeki başarısızlığın nedeni CHP örgütünde, uzunca bir süreden bu yana, yaşanan düşük siyaset kapasitesidir" ifadelerini kullandı.

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Eski SHP Genel Başkanı ve eski bakanlardan Murat Karayalçın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP yönektimini ve teşkilatlarını topa tuttu. CHP’de gerçekleşen Parti Meclisi toplantısında kurultay sürecinin başlatılması kararı alınmıştı. Murat Karayalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kararı olumlu karşıladığını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

Kılıçdaroğlu seçimde yüksek performans...

"Partimizin, Kurultay sürecini başlatma kararını son derecede olumlu karşılıyorum. Örgütümüz bu süreçte seçimleri değerlendirebilecek, geleceğe yönelik öneriler geliştirebilecektir. Sn. Kılıçdaroğlu seçim sürecinde yüksek bir performans ortaya koymuştur. Adil olmayan bir seçimde alınan yüzde 48’lik oy ciddi bir kazanım olarak görülmelidir.

4 parti ile birlikte yüzde 25'lik oy...

Ancak Partimizin TBMM seçiminde, hem de 4 parti ile birlikte, yüzde 25 dolayında oy alabilmiş olması ise ciddi bir başarısızlık olarak görülmelidir. Eğer parlamenter sistemde olsaydı, bu oy oranı, başarısızlığın ötesinde bir hezimet olarak değerlendirilecekti. Meclis seçimindeki başarısızlığın nedeni CHP örgütünde, uzunca bir süreden bu yana, yaşanan düşük siyaset kapasitesidir.

Sorun Genel Merkez ve taşra örgütlerinde

- Örgütümüz yıllardır; broşür-afiş-pankart işleri ile seçim güvenliği ile sınırlı olan bir çalışma içine kapatılmıştır. Kuşkusuz bunlar da parti görevleridir. Ancak örgütün birincil görevi siyaset üretmek ve bir ölçüde bununla da bağlantılı olarak partinin adaylarını belirlemek olmalıdır. Örgüt kapasitesinde düşüklük bunların tümünün eşzamanlı olarak yerine getirilememesi durumunda ortaya çıkar.

Bana göre asıl tartışılması gereken...

- Önümüzdeki Kurultay sürecinde, seçimlerde yaşanan taktik ve stratejik yanlışlıkların tartışılacağını biliyorum, buna genel başkanlık konusu da eklenebilir. Oysa bana göre, asıl tartışılması gereken konu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde düşük kapasiteye yol açan yapısal sorunlardır. Bu sorunlar CHP’nin merkez ve taşra örgütlerinin yeniden yapılandırılması ile aşılabilir.

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