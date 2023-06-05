BIST 5.235
DOLAR 21,15
EURO 22,65
ALTIN 1.320,73
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sinop'ta sağanak su baskınlarına neden oldu

Sinop'ta sağanak su baskınlarına neden oldu

SİNOP'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı evleri su bastı, bazı yol güzergahlarında heyelan meydana geldi.

Abone ol

Kentte iki gündür etkisini sürdüren sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle Akliman mevkisinde evlerini su basan iki aile, Valilik tarafından geçici olarak kentteki bir misafirhaneye yerleştirildi.

Sinop Belediyesi ekipleri, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışma yaptı.

Ayancık-Türkeli yolunun 36'ncı kilometresinde heyelan meydana geldi. Karayolları ekipleri kapanan yolu tekrar trafiğe açmak için çalışma başlattı.

Ayancık-Boyabat kara yolu da heyelan nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

İki ilçe arasındaki ulaşım ise eski Akçekese yolundan sağlanıyor.

Sinop-Ayancık kara yolu üzerinde bazı noktalarda oluşan heyelanlara da karayolları ekipleri müdahale ederek, temizlik çalışması gerçekleştirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Hakan Fidan'ı tebrik etmek isteyen İngiliz istihbarat başkanı dalga konusu oldu: Bu utanç verici
Hakan Fidan'ı tebrik etmek isteyen İngiliz istihbarat başkanı dalga konusu oldu: Bu utanç verici
Cevdet Yılmaz kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? Cevdet Yılmaz eşi Tülay Yılmaz kimdir?
Cevdet Yılmaz kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? Cevdet Yılmaz eşi Tülay Yılmaz kimdir?
Yeni Kabine ilk kez toplanacak! Masada hangi konular var?
Yeni Kabine ilk kez toplanacak! Masada hangi konular var?
Murat Karayalçın CHP'yi topa tuttu! 'Parlamenter sistem olsa hezimet yaşayacaktık'
Murat Karayalçın CHP'yi topa tuttu! 'Parlamenter sistem olsa hezimet yaşayacaktık'
Meclis'te yemin ve seçim haftası! Yine Kabine yemin edecek Meclis başkanı seçilecek
Meclis'te yemin ve seçim haftası! Yine Kabine yemin edecek Meclis başkanı seçilecek
Dolar tarihte ilk kez 21 lirayı aştı! Mehmet Şimşek ne yapacak? 5 Haziran 2023 piyasalarda son durum
Dolar tarihte ilk kez 21 lirayı aştı! Mehmet Şimşek ne yapacak? 5 Haziran 2023 piyasalarda son durum
Rasim Ozan Kütahyalı yine yaptı yapacağını! Canlı yayına 'aslan kostümü' ile çıktı: Sosyal medya yıkıldı!
Rasim Ozan Kütahyalı yine yaptı yapacağını! Canlı yayına 'aslan kostümü' ile çıktı: Sosyal medya yıkıldı!
Kocaeli’de akraba kavgasında kan aktı: 3,5 aylık hamile kadın öldü
Kocaeli’de akraba kavgasında kan aktı: 3,5 aylık hamile kadın öldü
Mauro Icardi 'Fener ağalama' dedi, Simge Sağın 'aşkın olayım' düeti geceye damga vurdu!
Mauro Icardi 'Fener ağalama' dedi, Simge Sağın 'aşkın olayım' düeti geceye damga vurdu!
Sigara tiryakilerine kötü haber: Kallavi zam geldi! O grubun yeni fiyatları belli oldu...
Sigara tiryakilerine kötü haber: Kallavi zam geldi! O grubun yeni fiyatları belli oldu...
ABD'nin başkenti Washington’da büyük patlama! Ses Beyaz Saray'dan duyuldu, nedeni belli oldu!
ABD'nin başkenti Washington’da büyük patlama! Ses Beyaz Saray'dan duyuldu, nedeni belli oldu!
Seçim sonrası HDP'de flaş gelişme! Canlı yayında duyurdular: Kongrede aday olmayacaklar!
Seçim sonrası HDP'de flaş gelişme! Canlı yayında duyurdular: Kongrede aday olmayacaklar!