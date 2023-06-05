BIST 5.235
DOLAR 21,15
EURO 22,65
ALTIN 1.320,73
HABER /  DÜNYA

Hakan Fidan'ı tebrik etmek isteyen İngiliz istihbarat başkanı dalga konusu oldu: Bu utanç verici

Hakan Fidan'ı tebrik etmek isteyen İngiliz istihbarat başkanı dalga konusu oldu: Bu utanç verici

MI6 Başkanı Richard Moore, Hakan Fidan adına açılan sahte hesabı etiketleyerek tebrik mesajı paylaştı.

Abone ol

İngiliz istihbarat servisi MI6’in başkanı Richard Moore, uzun yıllar Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) müsteşarlığını yapan Hakan Fidan’ın Dışişleri Bakanlığı’na getirilmesini, Twitter’dan tebrik etti. Ancak mesajın gittiği hesap, Hakan Fidan’a ait değildi.

BBC Türkçe’nin haberine göre Moore, tebrik mesajını paylaşırken Hakan Fidan adına açılmış sahte bir hesabı etiketledi. Aynı zamanda İngiltere’nin eski Türkiye Büyükelçisi olan MI6 Başkanı Moore, mesajında Hakan Fidan’a hitaben, “Dost ve eski meslektaşıma yeni görevinde başarılar dilerim. Hayırlı olsun, bakanım!” yazdı.

"Hay aksi, bu utanç verici"

Moore, yüzlerce Twitter kullanıcısının kendisini uyaran yanıtlarının ardından, gülücük emojisi ekleyerek “Hay aksi, bu utanç verici! Ama hesap bir parodi olsa bile iyi dileklerim gerçek!” ifadelerini kullandı.

Moore’un tebrik mesajında yer alan hesabın profil bilgilerinde, “Resmi hesap değildir” ve “Parodi Hesap” ibareleri, hem Türkçe hem İngilizce olarak yer alıyor. Twitter kullanıcıları Richard Moore’un gönderisinin altına esprili yorumlar yazdı.

Bir dönem İngiltere’nin Türkiye Büyükelçisi görevini de yürüten Richard Moore, MI6 adıyla da bilinen Gizli İstihbarat Servisi SIS’in başkanlığına Temmuz 2020’de getirildi. Moore, Türkiye’de görev yaptığı dönemde özellikle sosyal medyadaki paylaşımlarıyla ve Beşiktaş taraftarlığıyla büyük ilgi görmüştü.

Libya doğumlu Moore, daha önce de MI6’te çeşitli görevler ve ulusal güvenlik danışmanlığı yapmıştı. Akıcı Türkçe konuşan Moore, kariyeri boyunca Vietnam, Türkiye, Pakistan ve Malezya’da görev yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cevdet Yılmaz kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? Cevdet Yılmaz eşi Tülay Yılmaz kimdir?
Cevdet Yılmaz kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? Cevdet Yılmaz eşi Tülay Yılmaz kimdir?
Yeni Kabine ilk kez toplanacak! Masada hangi konular var?
Yeni Kabine ilk kez toplanacak! Masada hangi konular var?
Murat Karayalçın CHP'yi topa tuttu! 'Parlamenter sistem olsa hezimet yaşayacaktık'
Murat Karayalçın CHP'yi topa tuttu! 'Parlamenter sistem olsa hezimet yaşayacaktık'
Meclis'te yemin ve seçim haftası! Yine Kabine yemin edecek Meclis başkanı seçilecek
Meclis'te yemin ve seçim haftası! Yine Kabine yemin edecek Meclis başkanı seçilecek
Dolar tarihte ilk kez 21 lirayı aştı! Mehmet Şimşek ne yapacak? 5 Haziran 2023 piyasalarda son durum
Dolar tarihte ilk kez 21 lirayı aştı! Mehmet Şimşek ne yapacak? 5 Haziran 2023 piyasalarda son durum
Rasim Ozan Kütahyalı yine yaptı yapacağını! Canlı yayına 'aslan kostümü' ile çıktı: Sosyal medya yıkıldı!
Rasim Ozan Kütahyalı yine yaptı yapacağını! Canlı yayına 'aslan kostümü' ile çıktı: Sosyal medya yıkıldı!
Kocaeli’de akraba kavgasında kan aktı: 3,5 aylık hamile kadın öldü
Kocaeli’de akraba kavgasında kan aktı: 3,5 aylık hamile kadın öldü
Mauro Icardi 'Fener ağalama' dedi, Simge Sağın 'aşkın olayım' düeti geceye damga vurdu!
Mauro Icardi 'Fener ağalama' dedi, Simge Sağın 'aşkın olayım' düeti geceye damga vurdu!
Sigara tiryakilerine kötü haber: Kallavi zam geldi! O grubun yeni fiyatları belli oldu...
Sigara tiryakilerine kötü haber: Kallavi zam geldi! O grubun yeni fiyatları belli oldu...
ABD'nin başkenti Washington’da büyük patlama! Ses Beyaz Saray'dan duyuldu, nedeni belli oldu!
ABD'nin başkenti Washington’da büyük patlama! Ses Beyaz Saray'dan duyuldu, nedeni belli oldu!
Seçim sonrası HDP'de flaş gelişme! Canlı yayında duyurdular: Kongrede aday olmayacaklar!
Seçim sonrası HDP'de flaş gelişme! Canlı yayında duyurdular: Kongrede aday olmayacaklar!
Yeni Bakan Hakan Fidan'a tebrik mesajları yağıyor: Yurt dışından ilk davet geldi!
Yeni Bakan Hakan Fidan'a tebrik mesajları yağıyor: Yurt dışından ilk davet geldi!