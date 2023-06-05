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Çocukluk arkadaşı 3 mühendis bu işe başladı paraya para demiyorlar! Kilosu 70 liradan satılıyor

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Çocukluk arkadaşı 3 mühendis bu işe başladı paraya para demiyorlar! Kilosu 70 liradan satılıyor

KIRIKKALE'de çocukluk arkadaşı 3 mühendis, kendi imkanlarıyla kurdukları serada istiridye mantarı üreterek bütçelerine ek katkı sağlıyor. Mantarın kilosunu 70 TL'den satan 3 arkadaşın ilk ekimde elde ettikleri verim hayli şaşırtıcı.

Çocukluk arkadaşı 3 mühendis bu işe başladı paraya para demiyorlar! Kilosu 70 liradan satılıyor

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde yaşayan maden mühendisi Sedat Ergün Kandemir, çevre mühendisi Hilmi Kılıç, makine mühendisi Osman Demir, kendi imkanlarıyla kurdukları 70 metrekarelik serada istiridye mantarı üretiyor.

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Çocukluk arkadaşı 3 mühendis bu işe başladı paraya para demiyorlar! Kilosu 70 liradan satılıyor

Ayda 1 ton üretim kapasitesine sahip serada elde ettikleri mantarların kilosunu müşterilerine 70 liradan pazarlıyor.

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Çocukluk arkadaşı 3 mühendis bu işe başladı paraya para demiyorlar! Kilosu 70 liradan satılıyor

Maden mühendisi Sedat Ergün Kandemir, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sylvan Fotios" ve "Sylvan Ivory" tohumlarını ektiklerini ifade ederek, 40 günde bir kompostan 2 kez hasat yaptıklarını söyledi.

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Çocukluk arkadaşı 3 mühendis bu işe başladı paraya para demiyorlar! Kilosu 70 liradan satılıyor

Özel bir şirkette maden mühendisi olarak çalıştığını anlatan Kandemir, "Özel bir şirkette maden mühendisi olarak çalışıyorum. Biz 3 arkadaş bu işe başladık. 

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