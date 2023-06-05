Çocukluk arkadaşı 3 mühendis bu işe başladı paraya para demiyorlar! Kilosu 70 liradan satılıyor
KIRIKKALE'de çocukluk arkadaşı 3 mühendis, kendi imkanlarıyla kurdukları serada istiridye mantarı üreterek bütçelerine ek katkı sağlıyor. Mantarın kilosunu 70 TL'den satan 3 arkadaşın ilk ekimde elde ettikleri verim hayli şaşırtıcı.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde yaşayan maden mühendisi Sedat Ergün Kandemir, çevre mühendisi Hilmi Kılıç, makine mühendisi Osman Demir, kendi imkanlarıyla kurdukları 70 metrekarelik serada istiridye mantarı üretiyor.
Ayda 1 ton üretim kapasitesine sahip serada elde ettikleri mantarların kilosunu müşterilerine 70 liradan pazarlıyor.
Maden mühendisi Sedat Ergün Kandemir, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sylvan Fotios" ve "Sylvan Ivory" tohumlarını ektiklerini ifade ederek, 40 günde bir kompostan 2 kez hasat yaptıklarını söyledi.
Özel bir şirkette maden mühendisi olarak çalıştığını anlatan Kandemir, "Özel bir şirkette maden mühendisi olarak çalışıyorum. Biz 3 arkadaş bu işe başladık.