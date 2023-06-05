Yılmaz Tunç kimdir, aslen nereli, kiminle evli? Yılmaz Tunç eşi Fatma Tunç kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı. 2 bakan hariç tüm bakanlar koltuk değiştirdi. Yeni kabinede dikkat çeken isimlerden biri de Adalet Bakanı olan Yılmaz Tunç oldu. Bir dönem Bartın milletvekili olan hukuk mezunu Yılmaz Tunç aslen Bartın Ulus doğumlu ve 52 yaşında. Fatma Tunç ile evli olan Yılmaz Tunç 3 çocuk babasıdır.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Haziran cumartesi günü Meclis'te yemi etti ve yeni kabinesini duyurdu. Kabinede 2 kişi hariç tüm isimler değişti. Yeni kabinenin en dikkat çeken isimlerinden biri de Adalet Bakanı olan Yılmaz Tunç oldu. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk mezunu olan Yılmaz Tunç aslen Bartın Uluslu ve 52 yaşında. 3 çocuk babası olan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un eşi ise Fatma Tunç'tur.

3 çocuk babası olan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un eşi ise Fatma Tunç'tur.

Yılmaz Tunç kimdir?

Yılmaz Tunç'un babası emekli öğretmen, annesi ev hanımıdır. 1971 yılında Bartın'ın Ulus ilçesinde dünyaya gelen Tunç eğitimini Göl Öğretmen Lisesi'nde tamamlamıştır. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmıştır. İşte Yılmaz Tunç'un hayatına ilişkin bilgiler;

Serbest avukatlık, İstanbul Barosu CMK servisi çalışanlığı, Pendik Belediye Meclis Üyeliği, AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı, Sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyelikleri, TBMM 23., 24., 25., 26. ve 27. Dönem Bartın Milletvekilidir.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili olarak görev yapmıştır. 2020-2022 yılları arasında Adalet Komisyonu Başkanı olmuştur.

Yılmaz Tunç hangi bakanlıkta görev yapacak?

Eski AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Adalet Bakanı olarak atandı.