Yola çıkmadan önce bu haberi okuyun! Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

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Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tekirdağ-İstanbul il sınırı-Büyükçekmece yolunun 0-2. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Bergama-Soma yolunun 8-10. kilometrelerindeki kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Bolu-Yeniçağ-Gerede yolunun 54. kilometresinde taş duvar yapım çalışmaları dolayısıyla Gerede-Yeniçağ-Bolu istikametinde trafik akışı tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Kozan-Feke yolunun 7-9. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Piraziz-Giresun-Espiye yolunun 36-38. kilometrelerinde (Keşap mevkisi) yapım çalışması sebebiyle her iki yönde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39, Karabük-Kastamonu yolunun 9-11, Yenişehir-Bilecik yolunun 0-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Sivas-Zara yolunun 1-3. kilometrelerinde Numune Hastanesi Köprülü Kavşağı yapımı nedeniyle her iki yönde ulaşım servis yollarından devam ediyor.

Aşkale-Tercan yolunun 5-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek yönden sürdürülüyor.