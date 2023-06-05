Mahinur Özdemir Göktaş kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Mahinur Özdemir Göktaş eşi Rahmin Göktaş kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı. 2 bakan hariç tüm bakanlar koltuk değiştirdi. Yeni kabinede dikkat çeken isimlerden biri de Belçika'daki ilk başörütülü vekil olan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş oldu. Belçika doğumlu Türk asıllı olan Mahinur Özdemir Göktaş 41yaşında. Mahinur Özdemir Göktaş'ın eşi ise Rahmi Göktaş'tır. Mahinur Özdemir Göktaş'ın 2 tane çocuğu vardır.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Haziran cumartesi günü Meclis'te yemi etti ve yeni kabinesini duyurdu. Kabinede 2 kişi hariç tüm isimler değişti. Yeni kabinenin en dikkat çeken isimlerinden biri de Mahinur Özdemir Göktaş oldu. Kabinenin genç isimleri arasında gösterilen Mahinur Özdemir Göktaş 41 yaşında ve Belçika doğumlu. Türk asıllı olan Mahinur Özdemir Göktaş aynı zamanda Belçika'daki ilk başörtülü vekil oldu. Bir dönem Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi görevini de yapan Mahinur Özdemir Göktaş'ın eşi ise Rahmi Göktaş'tır.

1982'de Brüksel'de dünyaya gelen Mahinur Özdemir Göktaş'ın, 2010 yılında Brüksel Bölge Milletvekili iken AK Parti İstanbul Milletvekili Edibe Sözen'in Özel Kalem Müdürü Rahmi Göktaş ile evlendiği ve Hidiv Kasrı'nda yapılan düğün merasimine o zaman "Başbakan" olan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kızları Sümeyye Erdoğan ve Esra Albayrak ile birlikte katıldı.

Mahinur Özdemir Göktaş kimdir?

Türk asıllı Belçikalı eski siyasetçi Mahinur Özdemir Göktaş, 7 Şubat 1982 yılında Belçika'da Brüksel Bölgesi'nin Schaerbeek ilçesinde doğdu.

2009-2019 yılları arasında iki dönem Brüksel Milletvekilliği yapan Mahinur Özdemir, 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi görevini yürütmeye başladı.

Mahinur Özdemir, Konya ve Emirdağ asıllı göçmen bir Türk ailesinin Belçika'daki üçüncü nesil fertlerindendir. Brüksel ULB Üniversitesi İnsan Kaynakları Mühendisliği Bölümünde Lisans, Kamu Yönetimi alanında da Master yaptı.

Seçilmesinin ardından, başörtüsü yüzünden eleştiriler aldı ve çalışmasının zor olacağı iddia edildi.

Mahinur Özdemir, şehir planlama, imar, çevre, konut sorunu ve iş yerlerinde ayrımcılıklarla mücadele konularında çalışmalar yapmaktadır.

24 Haziran 2009 tarihinde Frankofon kesimden, Hristiyan Demokrat çizgideki CDH'den Brüksel Meclisi'ne seçilen Mahinur Özdemir Göktaş, böylece Avrupa'da ve Belçika'da vekil seçilen ilk başörtülü oldu.

2015 yılında sözde Ermeni soykırımını reddetmesi nedeniyle partisinden ihraç edilmiş ve siyasete bağımsız milletvekili olarak devam etmiştir.

Özdemir, 12 Eylül 2019 tarihinde açıklanan "Büyükelçi ve daimi temsilci atamaları" ile Cezayir Büyükelçisi olarak atandı.

Öte yandan Mahinur Özdemir, Türkiye’nin Kuzey Afrika’ya atadığı ilk kadın büyükelçidir.

Mahinur Özdemir, ana dilleri Türkçe ve Fransızca'nın yanı sıra ileri düzeyde Felemenkçe, İngilizce konuşmaktadır ve Latince bilmektedir.