BIST 5.222
DOLAR 21,15
EURO 22,66
ALTIN 1.321,10
HABER /  GÜNCEL

Mahinur Özdemir Göktaş kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Mahinur Özdemir Göktaş eşi Rahmin Göktaş kimdir?

Mahinur Özdemir Göktaş kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Mahinur Özdemir Göktaş eşi Rahmin Göktaş kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı. 2 bakan hariç tüm bakanlar koltuk değiştirdi. Yeni kabinede dikkat çeken isimlerden biri de Belçika'daki ilk başörütülü vekil olan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş oldu. Belçika doğumlu Türk asıllı olan Mahinur Özdemir Göktaş 41yaşında. Mahinur Özdemir Göktaş'ın eşi ise Rahmi Göktaş'tır. Mahinur Özdemir Göktaş'ın 2 tane çocuğu vardır.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Haziran cumartesi günü Meclis'te yemi etti ve yeni kabinesini duyurdu. Kabinede 2 kişi hariç tüm isimler değişti. Yeni kabinenin en dikkat çeken isimlerinden biri de Mahinur Özdemir Göktaş oldu. Kabinenin genç isimleri arasında gösterilen Mahinur Özdemir Göktaş 41 yaşında ve Belçika doğumlu. Türk asıllı olan Mahinur Özdemir Göktaş aynı zamanda Belçika'daki ilk başörtülü vekil oldu. Bir dönem Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi görevini de yapan Mahinur Özdemir Göktaş'ın eşi ise Rahmi Göktaş'tır. 

1982'de Brüksel'de dünyaya gelen Mahinur Özdemir Göktaş'ın, 2010 yılında Brüksel Bölge Milletvekili iken AK Parti İstanbul Milletvekili Edibe Sözen'in Özel Kalem Müdürü Rahmi Göktaş ile evlendiği ve Hidiv Kasrı'nda yapılan düğün merasimine o zaman "Başbakan" olan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kızları Sümeyye Erdoğan ve Esra Albayrak ile birlikte katıldı.

Mahinur Özdemir Göktaş kimdir?

Türk asıllı Belçikalı eski siyasetçi Mahinur Özdemir Göktaş, 7 Şubat 1982 yılında Belçika'da Brüksel Bölgesi'nin Schaerbeek ilçesinde doğdu.

 2009-2019 yılları arasında iki dönem Brüksel Milletvekilliği yapan Mahinur Özdemir, 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi görevini yürütmeye başladı.

 Mahinur Özdemir, Konya ve Emirdağ asıllı göçmen bir Türk ailesinin Belçika'daki üçüncü nesil fertlerindendir. Brüksel ULB Üniversitesi İnsan Kaynakları Mühendisliği Bölümünde Lisans, Kamu Yönetimi alanında da Master yaptı.

 Seçilmesinin ardından, başörtüsü yüzünden eleştiriler aldı ve çalışmasının zor olacağı iddia edildi.

 Mahinur Özdemir, şehir planlama, imar, çevre, konut sorunu ve iş yerlerinde ayrımcılıklarla mücadele konularında çalışmalar yapmaktadır.

 24 Haziran 2009 tarihinde Frankofon kesimden, Hristiyan Demokrat çizgideki CDH'den Brüksel Meclisi'ne seçilen Mahinur Özdemir Göktaş, böylece Avrupa'da ve Belçika'da vekil seçilen ilk başörtülü oldu.

 2015 yılında sözde Ermeni soykırımını reddetmesi nedeniyle partisinden ihraç edilmiş ve siyasete bağımsız milletvekili olarak devam etmiştir.

 Özdemir, 12 Eylül 2019 tarihinde açıklanan "Büyükelçi ve daimi temsilci atamaları" ile Cezayir Büyükelçisi olarak atandı.

 Öte yandan Mahinur Özdemir, Türkiye’nin Kuzey Afrika’ya atadığı ilk kadın büyükelçidir.

 Mahinur Özdemir, ana dilleri Türkçe ve Fransızca'nın yanı sıra ileri düzeyde Felemenkçe, İngilizce konuşmaktadır ve Latince bilmektedir.

ÖNCEKİ HABERLER
Lexus'un yeni B SUV modeli LBX tanıtıldı
Lexus'un yeni B SUV modeli LBX tanıtıldı
Karim Benzema golle veda etti takım arkadaşları söyle uğurladı
Karim Benzema golle veda etti takım arkadaşları söyle uğurladı
Kasımpaşa, yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak
Kasımpaşa, yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak
Gomis, Aleyna Tilki ile sahnede! Spikerlerin diyaloğu gündem oldu
Gomis, Aleyna Tilki ile sahnede! Spikerlerin diyaloğu gündem oldu
İşte serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İşte serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Şiddetli yağış nedeniyle 3 ilde okullar tatil edildi! Acı haber geldi, alt katları terk edin çağırısı
Şiddetli yağış nedeniyle 3 ilde okullar tatil edildi! Acı haber geldi, alt katları terk edin çağırısı
Yılmaz Tunç kimdir, aslen nereli, kiminle evli? Yılmaz Tunç eşi Fatma Tunç kimdir?
Yılmaz Tunç kimdir, aslen nereli, kiminle evli? Yılmaz Tunç eşi Fatma Tunç kimdir?
Yola çıkmadan önce bu haberi okuyun! Kara yollarında durum
Yola çıkmadan önce bu haberi okuyun! Kara yollarında durum
Erman Toroğlu'ndan Arda Güler yorumu: Erken öten horozun kafasını koparırlar
Erman Toroğlu'ndan Arda Güler yorumu: Erken öten horozun kafasını koparırlar
Sinop'ta sağanak su baskınlarına neden oldu
Sinop'ta sağanak su baskınlarına neden oldu
Hakan Fidan'ı tebrik etmek isteyen İngiliz istihbarat başkanı dalga konusu oldu: Bu utanç verici
Hakan Fidan'ı tebrik etmek isteyen İngiliz istihbarat başkanı dalga konusu oldu: Bu utanç verici
Cevdet Yılmaz kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? Cevdet Yılmaz eşi Tülay Yılmaz kimdir?
Cevdet Yılmaz kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? Cevdet Yılmaz eşi Tülay Yılmaz kimdir?