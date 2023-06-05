BIST 5.222
DOLAR 21,15
EURO 22,66
ALTIN 1.321,10
HABER /  SPOR

Türk Telekom, play-off yarı final ikinci maçında Pınar Karşıyaka'yı ağırlayacak

Türk Telekom, play-off yarı final ikinci maçında Pınar Karşıyaka'yı ağırlayacak

Türk Telekom, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ikinci maçında yarın Pınar Karşıyaka'yı konuk edecek.

Abone ol

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

İlk maçta konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 98-94 yenen Türk Telekom, ikinci müsabakayı da kazanarak İzmir'e avantajlı gitmeyi istiyor.

Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği eşleşmede, üçüncü karşılaşma 8 Haziran Perşembe günü Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Salonu'nda oynanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Vedat Işıkhan kimdir, aslen nereli? Vedat Işıkhan yaşı kaç, kiminle evli?
Vedat Işıkhan kimdir, aslen nereli? Vedat Işıkhan yaşı kaç, kiminle evli?
Tarikat lideri cinsel istismardan tutuklandı, zihinsel engelli kadın intihar etti
Tarikat lideri cinsel istismardan tutuklandı, zihinsel engelli kadın intihar etti
3 gündür haber alınamıyordu! Eve giren komşuları feci halde buldu
3 gündür haber alınamıyordu! Eve giren komşuları feci halde buldu
Şırnak'ta güvenlik korucusunu öldürüp otomobili ateşe verdiler
Şırnak'ta güvenlik korucusunu öldürüp otomobili ateşe verdiler
Mahinur Özdemir Göktaş kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Mahinur Özdemir Göktaş eşi Rahmin Göktaş kimdir?
Mahinur Özdemir Göktaş kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Mahinur Özdemir Göktaş eşi Rahmin Göktaş kimdir?
Lexus'un yeni B SUV modeli LBX tanıtıldı
Lexus'un yeni B SUV modeli LBX tanıtıldı
Karim Benzema golle veda etti takım arkadaşları söyle uğurladı
Karim Benzema golle veda etti takım arkadaşları söyle uğurladı
Kasımpaşa, yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak
Kasımpaşa, yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak
Gomis, Aleyna Tilki ile sahnede! Spikerlerin diyaloğu gündem oldu
Gomis, Aleyna Tilki ile sahnede! Spikerlerin diyaloğu gündem oldu
İşte serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İşte serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Şiddetli yağış nedeniyle 3 ilde okullar tatil edildi! Acı haber geldi, alt katları terk edin çağırısı
Şiddetli yağış nedeniyle 3 ilde okullar tatil edildi! Acı haber geldi, alt katları terk edin çağırısı
Yılmaz Tunç kimdir, aslen nereli, kiminle evli? Yılmaz Tunç eşi Fatma Tunç kimdir?
Yılmaz Tunç kimdir, aslen nereli, kiminle evli? Yılmaz Tunç eşi Fatma Tunç kimdir?