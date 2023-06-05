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Tarikat lideri cinsel istismardan tutuklandı, zihinsel engelli kadın intihar etti

Tarikat lideri cinsel istismardan tutuklandı, zihinsel engelli kadın intihar etti

Tarikat lideri olduğu söylenen A.S. isimli şahıs, cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.S.'nin evine götürerek istismarda bulunduğu zihinsel engelli E.D. ise yaşadıklarından sonra intihar etti.

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Edinilen bilgiye göre olay 7 Mart günü yaşandı. Uzlet ilim yayma derneği başkanı olduğu öne sürülen A.S., iddiaya göre, bir bankta yalnız oturan zihinsel engelli E.D.'yi evine götürerek cinsel istismarda bulundu ardından E.D.'yi bir köprü altında bırakarak kaçtı.

23 yaşındaki zihinsel engelli kızın istismarı anlatmasıyla aile A.S. hakkında şikayetçi oldu. Olaydan 10 gün sonra gözaltına alınan A.S. suçlamaları kabul etmese de çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı.

Cinsel istismara uğrayan kız ise yaşadıklarından sonra intihar etti. Olayla ilgili detaylar dava dosyasında yer aldı. Halktv.com.tr'den Seyhan Avşar, ayrıntıları şöyle aktardı:

Dedesi, E.D.’yi (23) çalıştığı okula bıraktı. Ancak E.D. okul görevlilerine “Canım sıkılıyor” diyerek okuldan ayrıldı. E.D., okula yakın bir yerde bulunan sosyal tesise kadar yürüdü. Burada bir bankta oturdu. O esnada, E.’nin yanına bir kişi geldi. Dosyaya göre bu kişi “Uzlet İlim Yayma Derneği Başkanı Ali Rıza Sade Hoca Efendi” olarak tanınan 34 yaşındaki Alperen Sade’ydi.

İddiaya göre Sade, Çekmeköy’deki evine götürüp cinsel istismarda bulunduğu E.D.’yi daha sonra bir AVM’ye yakın köprü altına bırakıp kaçtı.

E.D çalıştığı anaokuluna kadar yürüdü. Evini bulamayınca okulda sabahladı. Sabah okula gelen öğretmenler E.D.’nin ailesini arayarak haber verdi.

E.D. başından geçenleri kız kardeşine anlattı. Aile hemen emniyete başvurdu. Plaka takip sistemi ile MOBESE kayıtlarına bakıldı. Alperen Sade, olaydan 10 gün sonra gözaltına alındı. Sade ilk ifadesinde sosyal tesise kahvaltı yapmak için gittiğini belirterek suçlamaları kabul etmedi.

Alperen Sade çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı.

E.D. olaydan 15 gün, yani 23 Mart günü, Pendik’te, ailesi ile yaşadığı apartmanın 4’üncü katında bulunan evlerinin yatak odasının penceresinden atlayarak yaşamına son verdi.

Alperen Sade hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca geçen günlerde iddianame hazırlandı. İddianamede Sade’nin, E.D.’nin zekâ geriliğinden yararlanarak imam nikâhı kıydığına işaret edildi. İddianamede Sade’nin E.D.’yi istismar ettiği ve buna dayanamayan genç kadının intihar ettiği anlatıldı.

Sade’nin “Cinsel amaçla tehdit kullanma suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” ve “Organ sokmak suretiyle cinsel saldırı” suçlarından cezalandırılması istendi.

E.D.'nin intiharına ilişkin soruşturmanın ise ayrıca yürütüldüğü belirtildi.

Sevk maddelerine göre Sade’nin 3 yıldan 26,5 yıla kadar hapsi istendi.

Kaynak: Halk TV

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