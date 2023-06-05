Ali Türkkan, ilk kez piste çıktığı WRC3 organizasyonunda üçüncü oldu

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 3. kategorisinde (WRC3) ilk kez piste çıkan Ali Türkkan, üçüncülük elde etti.

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Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, İtalya'da Sardinya Adası'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonun 6. etabında Castrol Ford Team Türkiye takımı adına yarışan Red Bull sporcusu Ali Türkkan ve yardımcı pilotu Burak Erdener, ilk yarışlarında podyuma çıkma başarısı gösterdi.

Ali Türkkan, Roope Korhonen ve Roberto Blach'ın ardından etap üçüncülüğüne ulaştı.

WRC3'te Ali Türkkan'ın yarışacağı bir sonraki etap, 20-23 Temmuz'da Estonya'da yapılacak.