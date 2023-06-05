Enflasyon rakamları açıklandı! TÜİK'e göre enflasyon aylık yüzde 0.04! ENAG enflasyonu ne kadar?

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK rakamlarına göre tüketici enflasyonu aylık yüzde 0,04, yıllık yüzde 39,56 oldu. Saat 10:00'da açıklanacak TÜİK rakamları beklenirken Enflasyon Araştırma Grubu ENAG, Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

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Emekli zammı ve memur maaş zammı için belirleyici olacak enflasyon verisi açıklandı. TÜİK'e göre mayısta tüketici enflasyonu aylık yüzde 0,04, yıllık yüzde 39,56 oldu. Böylelikle aylık enflasyonda yükseliş serisi 53. aya yükseldi. Tüketici fiyat endeksi tarafında doğalgaz fiyatları için 'sıfır fiyat' yönteminin uygulanması etkili oldu.

Çekirdek enflasyon artış gösterdi

Manşet enflasyonda geri çekilme görülürken çekirdek göstergedeki artış dikkat çekti. TÜİK verilerine göre yıllık çekirdek enflasyon yüzde 46,62 olarak kaydedildi. Nisan ayında çekirdek enflasyon yüzde 45,48 olmuştu.

Gıda enflasyonu yüzde 52.52

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 19,49 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 68,98 ile lokanta ve oteller oldu. Yıllık gıda enflasyonu ise yüzde 52,52 oldu.

En yüksek artış giyim ve ayakkabıda

Buna karşılık, 2023 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 9,85 ile giyim ve ayakkabı oldu. Aylık gıda enflasyonu yüzde 0,28 oldu

Negatif enflasyon bekleniyordu

Bloomberg HT anketine katılan ekonomistlerin beklentisi Mayıs ayında enflasyonun aylık yüzde 0,2 düşmesi yönündeydi. Ankette yıllık enflasyonun ise yüzde 40'ın altına gerilemesi beklentisi öne çıkmıştı. TÜİK geçen hafta yaptığı açıklamada, hanelere bir ay boyunca ücretsiz doğalgaz verilmesinin ardından, Mayıs ayı TÜFE hesaplamaları kapsamında doğalgaz için 'sıfır fiyat' yöntemi uygulanacağını, bu sayede genel endeks üzerinde 'aşağı yönlü kuvvetli bir etki' beklendiğini bildirmişti.

Doğalgaz fiyatı sabit hesaplama

Enflasyon Araştırma Grubu ENAG, enflasyon rakamlarını iki ihtimalli açıkladı. İşte ENAG'ın açıkladığı enflasyon rakamları. ENAG'ın "Doğal gaz fiyatının Mayıs ayında değişmediği varsayımı" ile yaptığı hesaplamaya göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Mayıs ayında yüzde 7.35 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 109.01 olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs dönemi enflasyon oranı ise yüzde 38.96 oldu.

Doğalgaz fiyatı 'sıfır' TL ile hesaplama

ENAG'ın "Doğal gaz fiyatının Mayıs ayında 0 (sıfır) lira olduğu varsayımı" ile yaptığı hesaplamaya göre ise Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Mayıs ayında yüzde 5.68 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 105.45 olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs dönemi enflasyon oranı ise yüzde 36.59 oldu.

Mayıs ayı enflasyon beklentisi ne kadar?

Ekonomistlerin Mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,07 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin Mayıs ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde eksi 1 ve en yüksek yüzde 2,4 aralığında yer alırken, yıllık enflasyonun yüzde 39,62'ye ineceği hesaplandı.