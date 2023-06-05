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Amasya'da sel sularına kapılan 2 kişi aranıyor

Amasya'da sel sularına kapılan 2 kişi aranıyor

Amasya'da pikniğe giden 3 kişiden 2'si sel sularına kapılarak kayboldu.

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Merkeze bağlı Kızılkışlacık köyüne pikniğe giden Murat E, Zilal Ş. ve eşi Serkan Ş, 05 AAD 046 plakalı otomobille sel sularına kapıldı.

Serkan Ş, kendi imkanlarıyla araçtan kurtuldu, Murat E. ve Zilal Ş. araçla birlikte kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Henüz kayıp kişilere ait bir ize rastlanmazken AFAD, jandarma, özel idare ve Samsun Emniyet Müdürlüğü su altı arama ekiplerince arama çalışmaları sürüyor.

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