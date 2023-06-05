Adana'da depremde hasar gören binada jakuzide yakalandı!

ADANA'da hasarlı eve girip değerli malzemeleri çalarken jakuzide yakalanan hırsız tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre olay, 3 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Çukurova ilçesinde meydana geldi. Depremlerin ardından boşaltılan ağır hasarlı İşlek Apartmanı’na farklı zamanlarda giren hırsızlar, kapı kolu, pencere, plastik doğrama, su saati gibi malzemeleri çaldı.

İddiaya göre hırsızlık olayları üzerine binada oturanlar, nöbet tutmaya başladı. Gece saatlerinde Mustafa T., binaya girdi. Apartmanda oturanlar bir dairenin banyosundaki küvete saklanan şüpheliyi yakalayıp, dövdü. Ayağından sürüklenerek binadan çıkarılan şüpheli, serbest bırakılması için yalvardı. Emniyetteki ifadesinde paraya ihtiyacı olduğu için hırsızlık yaptığını söyleyen Mustafa T. tutuklandı.

Öte yandan, şüphelinin yanında getirdiği çuvalın içerisinde 14 kapı kolu, 3 musluk başlığı, 2 alüminyum peçetelik ve bir miktar bozuk para bulundu.