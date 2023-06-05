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Depremzede kara kara düşünüyor! 'Ticaret yapalım' diye güven sağlayıp 170 bin TL dolandırdılar

Depremzede kara kara düşünüyor! 'Ticaret yapalım' diye güven sağlayıp 170 bin TL dolandırdılar

KAHRAMANMARAŞ'ta depremzede bir vatandaş, internet üzerinden ticaret maksatlı görüştüğü kişilere güvenip çektiği 170 bin lira krediyi şahıslara göndermesiyle dolandırıldığını öğrendi. Mağdur olan depremzede sorumluların bulunmasını isteyerek yetkililerden yardım istedi.

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Fabrika işçisi 3 çocuk babası depremzede Mustafa Özpınar, afetin hemen ardından evinin soyulduğunu ve ekonomik olarak zor süreçten geçtiğini söyledi. İnternetten kendisi ile irtibata geçen kişilere kanıp, banka hesabından kredi çekip karşı tarafa yatırdığını belirten Özpınar, dolandırıldığını anlattı.

Yaşadıklarını anlatan Mustafa Özpınar, “Bir ayakkabı markası üzerinden sipariş tanımlama vardı. Güven sağladılar bir şekilde bizi dolandırdılar. Kredi çekip karşı tarafa yatırdık ondan dolayı mağdur olduk. Komisyonu ile beraber toplam 290 bin lira karşı taraftan kazanacaktık. Çektiğim kredinin aylık ödemesi 25 bin lira. Asgari ücretli çalışan olduğumuz için ödeyemeyeceğiz. Deprem bölgesindeyiz ekonomik durum yok evimiz gitti, biz evde kalmazken hırsızlar boşalttı üstüne bir de dolandırıldık. Çok zor durumdayız. Evde 3 çocuğum var hanım bu durumu ve beni kabul etmiyor şu anda” dedi.

İlgililerin kendisine yardımcı olmasını isteyen Özpınar, “Karakola gittim evrakları istediler mesajlaştığımız yazışmaların çıktısını alıp teslim ettik. Beni İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele amirliğine yönlendirdiler. İnşallah süreç oradan devam edecek” ifadelerini kullandı.

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