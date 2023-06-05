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Miami Heat, NBA finalinde skoru eşitledi

Miami Heat, NBA finalinde skoru eşitledi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Denver Nuggets'ı 111-108 yenen Miami Heat, seriyi 1-1'e getirdi.

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Normal sezonda Batı Konferansı'nı lider bitiren Nuggets, play-off'lara Doğu Konferansı'nın 8. sırasından katılan Heat'i NBA Finalleri'nin 2. maçında ağırladı.

Son çeyreğe 83-75 geride giren Heat, 9'da 5 isabet oranıyla attığı üç sayılık basketlerin yardımıyla karşılaşmayı kazandı ve saha avantajını ele geçirdi.

Heat'te Bam Adebayo 21 sayı, 9 ribaunt, Jimmy Butler 21 sayı, 9 asist ve Gabe Vincent 23 sayıyla oynadı. Duncan Robinson ise 10 sayısının tamamını son periyotta kaydetti.

Nuggets'ın Sırp pivotu Nikola Jokic 41 sayı, 11 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. Jamal Murray de 18 sayı, 10 asistle "double double" yaptı.

Serinin 3 ve 4. maçları Heat'in sahasında oynanacak.

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