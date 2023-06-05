BIST 5.235
DOLAR 21,15
EURO 22,65
ALTIN 1.320,73
HABER /  POLİTİKA

Mehmet Şimşek'i paylaşan Sinan Oğan bunu ilk kez söyledi: Destek şartımdı

Mehmet Şimşek'i paylaşan Sinan Oğan bunu ilk kez söyledi: Destek şartımdı

Seçimin ikinci turunda Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan, Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olması hakkında yaptığı paylaşımda, "faiz sebep enflasyon sonuç" politikasından vazgeçilmesinin Erdoğan'a destek şartı olduğunu söyledi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçimini ikinci turunda yeniden seçilmesinin ardından kabinesi belli oldu. Bu kapsamda Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı oldu. 

ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı olan ve 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda yüzde 5.17 oy alan Sinan Oğan, Mehmet Şimşek hakkında yaptığı paylaşımla dikkati çekti.

İkinci turda Erdoğan'a desteğini açıklaması sonrası bir kesim tarafından hedef alınan Oğan, Erdoğan'a destek vermesinin en önemli ön şartlarından birisinin "faiz sebep enflasyon sonuç" politikasından vazgeçilmesi olduğunu söyledi.

Şimşek'in göreve gelmesinin ekonomiyi normalleştireceğini kaydeden Sinan Oğan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Sayın Erdoğan'a destek vermemizin en önemli ön şartlarından birisi, son bir kaç yıldır uygulanan 'faiz sebep enflasyon sonuç' politikalarından vazgeçilmesi ve uluslararası normlara uygun ekonomi politikalarının uygulanmasına geçilmesiydi. Yeni kabinede Sayın Mehmet Şimşek'in göreve başlamasıyla artık ekonomide inşallah en kısa zamanda normalleşme adımlarını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Oğan ayrıca, Bakan Şimşek'in "Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır" ifadesini kullandığı anın videosunu da açıklamasına ekledi. Bakan Şimşek dünkü konuşmasında uluslararası normlara uygun ekonomi politikalarının uygulanacağını ifade etmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Enflasyon açıklandı memur ve emekli ne kadar enflasyon farkı alacak? Kademeli zam nasıl yapılacak?
Foto Galeri Enflasyon açıklandı memur ve emekli ne kadar enflasyon farkı alacak? Kademeli zam nasıl yapılacak? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Mehmet Özhaseki kimdir, aslen nereli, kiminle evli? Mehmet Özhaseki eşi Neşe Özhaseki kimdir?
Mehmet Özhaseki kimdir, aslen nereli, kiminle evli? Mehmet Özhaseki eşi Neşe Özhaseki kimdir?
Miami Heat, NBA finalinde skoru eşitledi
Miami Heat, NBA finalinde skoru eşitledi
Van'da terör operasyonları! 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Van'da terör operasyonları! 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Enflasyon rakamları açıklandı! TÜİK'e göre enflasyon aylık yüzde 0.04! ENAG enflasyonu ne kadar?
Enflasyon rakamları açıklandı! TÜİK'e göre enflasyon aylık yüzde 0.04! ENAG enflasyonu ne kadar?
Amasya'da sel sularına kapılan 2 kişi aranıyor
Amasya'da sel sularına kapılan 2 kişi aranıyor
Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nin alanı genişletilecek
Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nin alanı genişletilecek
Ali Türkkan, ilk kez piste çıktığı WRC3 organizasyonunda üçüncü oldu
Ali Türkkan, ilk kez piste çıktığı WRC3 organizasyonunda üçüncü oldu
Meclis Başkanı kim olacak? Hangi eski Bakan Meclis'te hangi koltuğa oturacak?
Meclis Başkanı kim olacak? Hangi eski Bakan Meclis'te hangi koltuğa oturacak?
Türk Telekom, play-off yarı final ikinci maçında Pınar Karşıyaka'yı ağırlayacak
Türk Telekom, play-off yarı final ikinci maçında Pınar Karşıyaka'yı ağırlayacak
Vedat Işıkhan kimdir, aslen nereli? Vedat Işıkhan yaşı kaç, kiminle evli?
Vedat Işıkhan kimdir, aslen nereli? Vedat Işıkhan yaşı kaç, kiminle evli?
Tarikat lideri cinsel istismardan tutuklandı, zihinsel engelli kadın intihar etti
Tarikat lideri cinsel istismardan tutuklandı, zihinsel engelli kadın intihar etti
3 gündür haber alınamıyordu! Eve giren komşuları feci halde buldu
3 gündür haber alınamıyordu! Eve giren komşuları feci halde buldu