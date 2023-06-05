Enflasyon açıklandı memur ve emekli ne kadar enflasyon farkı alacak? Kademeli zam nasıl yapılacak?

Emekli ve memurların merakla beklediği Temmuz zammı için bir aydan az bir zaman kaldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temmuz döneminde uygulanacak asgari ücret, emekli zammı ve memur maaş zammı için çalışmalarına 2 ay önceden başladı. Yeni Kabine belli oldu ve Meclis çalışmalarına başladı. Hükümetin ilk yapacağı düzenlemeler arasında asgari ücret, emekli ve memur zammı bulunuyor.