Enflasyon açıklandı memur ve emekli ne kadar enflasyon farkı alacak? Kademeli zam nasıl yapılacak?
Emekli zammı ve memur maaş zammı için belirleyici olacak enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK rakamlarına göre tüketici enflasyonu aylık yüzde 0,04, yıllık yüzde 39,56 oldu. TÜİK'in Mayıs ayı enflasyon rakamlarını duyurması sonrası 5 aylık zam oranı kesinleşti. 5 aylık enflasyona göre memur ve emekliler şimdiden yüzde 15.26 zammı cebe koydu. Asgari ücret, emekli ve memur Temmuz zammı ile diğer ekonomi düzenlemeleri için Meclis'in 15 Temmuz'a kadar çalışmalarını sürdürecek.
Emekli ve memurların merakla beklediği Temmuz zammı için bir aydan az bir zaman kaldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temmuz döneminde uygulanacak asgari ücret, emekli zammı ve memur maaş zammı için çalışmalarına 2 ay önceden başladı. Yeni Kabine belli oldu ve Meclis çalışmalarına başladı. Hükümetin ilk yapacağı düzenlemeler arasında asgari ücret, emekli ve memur zammı bulunuyor.
Emekli ve memurun 5 aylık zam oranı
TÜİK'in Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla emekli ve memur 5 aylık zam oranı belli oldu. 5 aylık enflasyona göre memur ve emekliler şimdiden yüzde 15.26 zammı cebe koydu. 5 aylık enflasyon artışı önümüzdeki günlerde başlayacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun önünde önemli bir belirleyici olacak.
Emekli ve memurun 5 aylık zam oranı kesinleşti
Geçtiğimiz ay TÜİK'in Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıklaması ile 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre;
5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,26
5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,26
Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8
Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6
6 aylık enflasyon oranı ne kadar olacak?
Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi ve ekonomistlerin beklentileri beraber değerlendirildiğinde 6 aylık enflasyon rakamlarının yüzde 20-23 bandında olması bekleniyor. Temmuz döneminde bu zamların dışında emekli ve memur maaşlarına refah payı (ek zam) eklenecek.