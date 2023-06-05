Habertürk'te neler oluyor? 3 yazardan açıklama geldi Ali Karahasanoğlu yazdı

Seçim sonrası Habertürk'te bazı yazarların yazıları yayımlanmadı. Habertürk'teki değişimi kaleme alan Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, Turgay Ciner'in şirketlerinin sorunlarını hükümet nezdinde çözmek adına operasyonu yapmış olabileceğini yazdı.

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Habertürk'te 29 Mayıs'tan beri hiçbir köşe yazarına yazı yazdırılmıyor. Önce Sevilay Yılman'ın ardından da Fatih Altaylı'nın ayrıldığı Habertürk'te sular durulmuyor.

Seçimden önce muhalif isimleri konuk olarak yayınlara alan ve bu nedenle sık sık AK Parti ve MHP'li yetkililerin hedef aldığı Habertürk'ün iktidara yakın Cengiz Holding'e satılacağı iddia edilmişti.

Habertürk yönetimi resmi açıklama yaparak bu iddiayı yalanlamıştı. Ancak aralarında Muharrem Sarıkaya, Nagehan Alçı, Kübra Par, Oray Eğin, Kemal Öztürk, Nihal Bengisu Karaca gibi isimlerin bulunduğu yazarların 29 Mayıs'tan beri yeni yazıları yayınlanmıyordu.

Siyaset yazmayacaklar

Ertuğrul Özkök'e konuşan Kübra Par, Kemal Öztürk ve Nihal Bengisu Karaca siyaset yazılarının kaldırıldığını söylediler.

Fox'ta böyle bir şey oldu mu?

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, "Habertürk'te neler oluyor" başlıklı yazısında bu konuya ilişkin değerlendirmelerini aktardı:

"Sözcü’de bir tane Erdoğan düşmanı atıldı mı, yazıları kısıtlandı mı, sen artık “böcek yazıları yaz” denildi mi? Fox’ta böyle bir şey oldu mu?

Cumhuriyet’te bir müfterinin bile cezası verilmedi. Fox’ta bir muhabir bile, konu kısıtlamasına maruz kalmadı.. Onlar tam gaz, Erdoğan’a saldırmaya devam ediyorlar..

Ama Habertürk’te yelkenler indirildi.. İddialı söylemler gevşetildi.. “Ay şekerim, ben bahara bayılırım. Ne güzel açmış çiçekler” yazıları başlamak üzere..

O zaman soru şu: Erdoğan düşmanlarının bazılarında bu değişim, Erdoğan’ın emri ile mi?

Yoksa Turgay Ciner, Erdoğan’ın kapısına gittiğinde, “Sayın cumhurbaşkanım, bak ben sana saldıranlara ne yaptım. Bizim maden ocağının işini bir halletsek.. Bizim ulaşım sektöründeki şu sorunumuzu nasıl çözsek” diyebilmek için mi!

Düne kadar, “milli ekonomi”, “yabancı yapacağına, yerlisi yapsın. Varsın muhalifler olsun” yaklaşımı ile, bu çakallıklara belki eyvallah ediliyordu..

Ama bugünden sonra artık.. “Bunların neresi yerli ki, yabancıya tercih edelim” yaklaşımı hakim kılınırsa..

Hiç de yanlış edilmiş olmaz.. Saldırıp, deviremeyince, el öpmeye gelenlere, “Öyle bir düzen kurmuşsunuz ki.. El öpenleriniz zaten çok.. Dolayısı ile el öpenleriniz çok olsun diyemiyorum... haydi başka kapıya..” denilmeye başlansın..

İşte o zaman.. Ak Parti gerçekten muktedir olacak. Gerçekten iktidar olacak.. "