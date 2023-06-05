Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devir teslim töreni! Cevdet Yılmaz, görevi Fuat Oktay'dan devraldı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde cumhurbaşkanı yardımcısı olarak yer alan Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle görevi Fuat Oktay'dan devraldı. Törendeki konuşmasında "Türkiye Yüzyılı" vurgusu yapan Cevdet Yılmaz enflasyonla mücadele mesajı verdi. Yılmaz, "Enflasyonun olumsuz etkileri ile karşı karşıya olanları rahatlatmaya dönük politikalara devam edeceğiz." dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin açıklanmasının ardından devir teslim törenleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanan Cevdet Yılmaz, görevi Fuat Oktay'dan devraldı.

Görevi devreden Fuat Oktay, "Milletimiz sandıkta cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine güvendiğini gösterdi, kararını istikrardan yana kullandı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiği günden bu güne yürüttüğüm görevimi devrediyorum. Büyük sınamalardan geçtik, küresel çaptaki krizler, pandemi gibi olağanüstü dönemlerle geçen 5 yıl.. Bunun üzerine deprem felaketi.. Bütün zorluklardan alnımızın akıyla çıktık. Hem bizi onurlandıracak, milletimizi gururlandıracak eserlere imza attık. 5 yıllık kesintisiz icraat döneminde daima daha iyiyi hedefledik. " dedi.

"Çıtayı daha da yukarı taşıyacağına eminim"

Fuat Oktay, "Kanun taslakların oluşumunda ortak aklın oluşumuna katkı verdik. Bütçe sürecinde kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu gerçekleştirdik. Türki cumhuriyetler başta olmak üzere eylem planlarını yakından takip ettik. KKTC ile işbirliğini toplumsal boyuta yayarak güçlendirdik. Sayın Cevdet Yılmaz beyin bu çıtayı daha da yukarı taşıyacağına eminim." ifadelerini kullandı.

Cevdet Yılmaz: Sorumluluğumuz ağır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuşmasından öne çıkanlar ise şu şekilde:

Değerli basın mensupları, değerli misafirler hepinizi saygı ile selamlıyorum. Bayrağı Fuat Oktay'dan almak benim için bir onurdur. Bu özet bile üstlenmekte olduğum sorumluluğun ne kadar ağır olduğunu gösteriyor. Elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Türkiye Yüzyılı kabinesinde cumhurbaşkanı yardımcılığını tevdi eden sayın cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Yeni kabinede yer alan bakanlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum.

Son seçimlerde halkımız bir kez daha yeni yönetim sistemine evet demiştir. Yeni yönetim sistemimizin gelişerek, Türkiye'mizin kazanımı olarak devam edeceğini söylemek istiyorum. Bütçe görüşmeleri dolayısı ile sayın Fuat Oktay ile görüşmelerimiz olmuştu. Uzun yıllara dayanan dostluğumuz var. Çalışma disiplini, üretkenliği hepimiz tarafından bilinen bir kişidir sayın Oktay. Bütçe görüşmelerinde muhalefet hep haksız bir şekilde atanmış tartışmaları yapardı. O tartışmalara da noktayı koymuş olacak.

"Koalisyon tartışması yaşanmadan halka hizmete devam edeceğiz"

Aziz milletimize şükranlarımızı sunuyorum. Her bir kurumumuza teşekkür ediyoruz. Yeni sistemin farkını burada bir kez daha görmüş olduk. 90'larda seçimlerden sonra hükümetin nasıl olacağı şeklinde tartışmalar yaşanırdı. Sonuçlar kesinleşir kesinleşmez cumhurbaşkanımız yemin etti ve hemen ertesinde hükümet kuruldu. Koalisyon tartışması yaşanmadan halka hizmete devam edeceğiz. Bu belirsizliklerin ortadan kalkması bütün alanlarda vatandaşın beklentilerini karşılayacağımız anlamına geliyor. Seçimlerde tüm Türkiye kazanmıştır. Gencinden yaşlısına 85 milyon insanımız kazanmıştır.

"Cumhuriyetimizin 2. yüzyılını şahlanma dönemin haline getireceğiz"

Dünyanın ve bölgemizin zor bir dönemden geçtiğini, zorluklarla birlikte fırsatın da olduğunu biliyoruz. Yeni fırsatları değerlendirmeye kararlıyız. Türkiye Yüzyılı olarak ifade ettiğimiz cumhuriyetimizin 2. yüzyılını şahlanma dönemin haline getireceğiz. Yeni projeler ile ilerleyeceğiz. Kabinedeki yeni arkadaşlarımız ile eşgüdüm ile çalışarak vatandaşlarımızın hayallerini gerçekleştireceğiz. Her işte ilgili taraflarla konuşmaya önem vereceğiz, yönetirken temel ilkemiz adalet olacaktır. Sosyal politikalarda, terörle mücadelede sorumlulukla hareket edeceğiz. Seçim beyannamemizde detaylı ifade ettiğimiz politikaları birer birer hayata geçireceğiz. Yatırımlara özel önem vereceğiz. İstihdam, yatırım ve üretim ile yolumuza devam edeceğiz. Sürdürülebilir kapsayıcı insan odaklı büyüme anlayışı ile yolumuza devam edeceğiz.

Enflasyonla mücadeleye vurgu yaptı

Enflasyonla mücadeleye önem vereceğiz. Enflasyonun olumsuz etkileri ile karşı karşıya olanları rahatlatmaya dönük politikalara devam edeceğiz. Depremden etkilenen şehirleri inşa ve ihya edeceğiz. Zor şartlarda yüksek katılımla demokratik vazifelerini yerine getirdiler. Deprem çalışmalarını yakından takip edeceğiz. KKTC'nin yanında olmaya devam edeceğiz. Laf üstüne laf değil taş üstüne taş koyacağız.