Mahinur Özdemir Göktaş kiminle evli, eşi Rahmi Göktaş kimdir, ne iş yapıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabine üyelerini açıkladı. Yeni Kabine'de Mahinur Özdemir Göktaş'a Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevi verildi. 41 yaşında olan ve 5 dil bilen Mahinur Özdemir Göktaş'ın eşi de merak edildi. 2 çocuk annesi olan Mahinur Özdemir Göktaş'ın eşi Rahmi Göktaş'tır. Peki kimdir Rahmi Göktaş ne iş yapar?

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı. 2 bakan hariç tüm bakanlar koltuk değiştirdi. Yeni kabinede dikkat çeken isimlerden biri de Belçika'daki ilk başörtülü vekil olan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş oldu. Bir dönem Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi görevini de yapan Mahinur Özdemir Göktaş'ın eşi ise Rahmi Göktaş'tır.

2010 yılında Rahmi Göktaş ile evlendi

1982'de Brüksel'de dünyaya gelen Mahinur Özdemir Göktaş'ın, 2010 yılında Brüksel Bölge Milletvekili iken AK Parti İstanbul Milletvekili Edibe Sözen'in Özel Kalem Müdürü Rahmi Göktaş ile evlendiği ve Hidiv Kasrı'nda yapılan düğün merasimine o zaman "Başbakan" olan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kızları Sümeyye Erdoğan ve Esra Albayrak ile birlikte katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısında yeni kabine üyelerini açıkladı. Erdoğan, yeni Kabine'de Mahinur Özdemir Göktaş'a Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevini verdi.

Erdoğan'a teşekkür etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevini üstlenen Göktaş sosyal medya hesabından yeni görevi ile ilgili paylaşım yaptı. Göktaş "Türkiye Yüzyılı kabinesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak milletimize hizmet etme şerefini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum." mesajını yayınladı.

Demet Akalın yorum yaptı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın yeni Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın paylaşımına dikkat çeken bir yorum yaptı. Gül ve kalp emojisi koyduğu yorumunda "5 dil bilen bir Aile Bakanını yürekten kutluyorum. Kadına şiddetle alakalı sizi yakından takip edeceğiz" ifadelerini kullandı. Akalın son dönemde muhalif paylaşımlarıyla ön plana çıkmıştı.