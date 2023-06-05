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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Görevimizde yeni döneme başladık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Görevimizde yeni döneme başladık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni Kabine'de görevine devam etmesi istenen iki bakandan biri olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görevimizde yeni döneme başladık" deyip ekledi: "Koruyucu sağlık hizmetleri, dün olduğu gibi bugün de önceliğimiz."

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Yeni kabinede Sağlık Bakanlığı görevine devam eden Fahrettin Koca, Twitter hesabından açıklama yaptı. Sağlık Bakanı Koca, Bakanlık görevinde yeni döneme başladıklarını belirterek, önceliklerinin koruyucu sağlık hizmetleri olduğunu açıkladı.

Koca, "Görevimizde yeni döneme başladık. Koruyucu sağlık hizmetleri, dün olduğu gibi bugün de önceliğimiz. İnsanımıza günden güne daha da nitelikli hizmetler vereceğiz. Ve hastalarımız iyileştikçe hepimiz daha iyi hissedeceğiz. Tüm çabamız iyilikler için" dedi.

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