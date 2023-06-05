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Mayısta fiyatı en fazla artan ürün ve en fazla düşen ürünler ne olu?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Mayısta fiyatı en fazla artan ürün ve en fazla düşen ürünler ne olu?

Tüketici fiyatları bazında mayısta en fazla fiyat artışı yüzde 37,1 ile "patates ve bazı yumru bitkiler", en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 100 ile söz konusu ayda "sıfır fiyat yöntemi" uygulanan "şehir gazı ve doğal gaz"da gerçekleşti.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, patates ve bazı yumru bitkilerin fiyatlarındaki artışı yüzde 18,87 ile çocuk giyimi, yüzde 15,51 ile erkek giyimi ve yüzde 10,56 ile kadın giyimindeki artışlar izledi.

Mayısta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 10,5 ile oteller, pansiyonlar ve diğerleri, yüzde 10,04 ile taze meyveler, yüzde 7,54 ile yiyecek hizmetleri, yüzde 7,07 ile paket turlar, yüzde 6,51 ile içkiler, yüzde 6,17 ile kümes hayvanları eti yer aldı.

En fazla fiyat düşüşü

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 100 ile şehir gazı ve doğal gazda gerçekleşti. TÜİK, konut doğal gaz abonelerinin 24 Nisan 2023'ten 31 Mayıs 2023'e kadarki fatura kullanım bedellerinin devlet tarafından karşılanmasına yönelik karar doğrultusunda, TÜFE kapsamında yer alan doğal gaz fiyatının, Mayıs 2023 dönemine ilişkin hesaplamalar yapılırken dikkate alınacağını duyurmuştu. Buna göre, mayıs ayı TÜFE hesaplamaları kapsamında doğal gaz için "sıfır fiyat" yöntemi uygulandı.

Şehir gazı ve doğal gaz fiyatlarını yüzde 17,72 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç), yüzde 6,40 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler, yüzde 6,22 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları, yüzde 3,82 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı, yüzde 1,82 ile elektrikli küçük ev aletleri, yüzde 0,65 ile tereyağı, yüzde 0,37 ile likit hidrokarbonlar, yüzde 0,21 ile makarna çeşitleri izledi. En az fiyat düşüşü ise 0,12 ile diğer katı ve sıvı yağlar ürünlerinde görüldü.

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