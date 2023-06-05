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Polen sayısı son 30 yılda yüzde 20 arttı!

Polen sayısı son 30 yılda yüzde 20 arttı!

Op. Dr. Emin Kaplan, iklim değişikliklerinin polen mevsimi süresinde uzamaya ve alerji kapasitesinde artışa neden olduğunu belirtti: Polen sayısı son 30 yılda yüzde 20 arttı. Daha önce hiç alerjik yakınması olmayanlarda bile semptomlar görülüyor.

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Medipol Çamlıca Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Op. Dr. Emin Kaplan, mevsimsel alerjik rinit görülme sıklığının küresel ısınma, mevsim kaymaları, sanayileşme, kentleşme ve yaşam tarzındaki değişikliklerle tüm dünyada artığını aktardı.

Op. Dr. Kaplan, polen sayısının son 30 yılda yüzde 20 arttığını vurgulayarak, "Daha önce hiç alerjik yakınması olmayanlarda bile semptomlar görülüyor. Mevsimsel alerjik rinit (saman nezlesi), burun, göz ve damakta kaşıntı, burun akıntısı, tıkanıklığı, hapşırık, geniz akıntısı, yorgunluk, okul ve iş performansında düşme ile depresyon bulgularıyla görülüyor. Çocuklarda ve genç erişkinlerde daha sık görülüyor. Dünya genelinde yüzde 10 ila 30, Türkiye'de ise yüzde 20 ila 25 oranında var." değerlendirmesinde bulundu.

Kaplan, iklim değişikliklerinin polen mevsimi süresinde uzamaya, yoğunluğunda ve alerji kapasitesinde de artışa neden olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Mevsimsel kaymalar üst solunum yolları enfeksiyonu sıklığını artırırken, astımda ise alevlenmeleri çoğalttı. Bu durum, hastalarda okul ve iş performansında düşme, ilaç kullanımında artış ve ekonomik kayıplara neden oldu. Bahar alerjisini hafifletmeye yönelik, polen temasını en aza indirin. Konsantrasyonun arttığı sabah saatleri ve rüzgarlı havalarda dışarı çıkmayın veya maske kullanın. Dışarıdan geldiğinizde duş alın, giysilerinizi değiştirin. Polenlerin göze temasını azaltmak için gözlük kullanın. Rüzgarlı havalarda kapı ve pencereleri kapalı tutun, yatak odasında halıları kaldırın ve sentetik çarşaf kılıfları kullanın. Evde yüksek filtreli elektrikli süpürgeler kullanın. Çamaşırlarınızı polen yapışmasını engellemek için ev içinde kurutun."

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