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Tom Cruise, "Görevimiz Tehlike"nin tanıtımı için Güney Kore’ye gidecek

Tom Cruise, "Görevimiz Tehlike"nin tanıtımı için Güney Kore’ye gidecek

ABD’li aktör Tom Cruise, "Görevimiz Tehlike" serisinin 7'nci filmi "Mission: Impossible-Dead Reckoning Part One" tanıtımı için Güney Kore’yi ziyaret edecek.

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Serinin son filmi "Mission: Impossible-Dead Reckoning Part One"ın Güney Kore’deki dağıtıcısı Lotte Entertainment tarafından yapılan açıklamada, adı seriyle özdeşleşen Cruise’un ülkeyi ziyaret edeceği ancak tarihinin henüz netleşmediği belirtildi.

Filmin ülkede ilk gösterim tarihinin 12 Temmuz’dan önce veya sonra gerçekleşebileceği kaydedildi.

Dünyaca ünlü casusluk serisinin 7'nci filmi, Christope McQuarrie tarafından yazılıp yönetildi.

Filmde, insanlık için risk oluşturan tehlikeli silahların kötü niyetli kişilerin eline geçmemesi için mücadele eden ajan Ethan Hunt’ın hikayesi anlatılıyor.

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