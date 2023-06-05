Alparslan Bayraktar kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Alparslan Bayraktar kiminle evli, eşi kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı. 2 bakan hariç tüm bakanlar koltuk değiştirdi. Yeni kabinede dikkat çeken isimlerden biri de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar oldu. 48 yaşında olan Alparslan Bayraktar Hatay doğumlu, aslen Trabzonlu. Alparslan Bayraktar'ın eşi ise Saide Simin Mercan'dır.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Haziran cumartesi günü Meclis'te yemi etti ve yeni kabinesini duyurdu. Kabinede 2 kişi hariç tüm isimler değişti. Yeni kabinenin en dikkat çeken isimlerinden biri de Alparslan Bayraktar oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü mezunu olan Alparslan Bayraktar şu anda 48 yaşında. Hatay doğumlu olan, aslen Trabzonlu olan Alparslan Bayraktar doktorasını ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde tamamladı. Alparslan Bayraktar'ın eşi ise Saide Simin Mercan'dır.

Bayraktar, 2018 yılında hayatını Türkiye’nin ABD Büyükelçisi Murat Mercan’ın kızı Saide Simin Mercan ile birleştirmiş, Bayraktar çiftinin nikah şahitliğini ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve o dönemki TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yapmıştı. Çiftin nikahı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna tarafından kıyılmıştı.

Alparslan Bayraktar, 2016-2018 yılları arasında ETKB Müsteşar Yardımcılığı ve Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Peki Alparslan Bayraktar kimdir nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte Alparslan Bayraktar'ın hayatı ve biyografisi.

Alparslan Bayraktar kimdir?

28 Mayıs'ta ikinci turu yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından kurulan kabinede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olan Bayraktar, lisans öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde tamamladı.

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Ekonomi Hukuku alanında ve Fletcher School of Law and Diplomacy'den Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans dereceleri alan Bayraktar, doktorasını ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yer Sistem Bilimleri Bölümünde "enerji ekonomisi ve politikası" alanında yaptı.

2016-2018 yıllarında Bakanlık Müsteşar Yardımcılığı ve Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü görevini yürüten Bayraktar, 2010-2016 yıllarında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda (EPDK) Kurul üyeliği yaptı. Kamu görevlerinden önce ise yurt içinde ve dışında özel sektörde çalıştı.

Uluslararası kuruluşlar bünyesinde enerji yönetimi ve düzenlemeleri alanında çalışmaları bulunan Bayraktar, Enerji Düzenleyicileri Konfederasyonu (ICER) ve Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği (ERRA) Başkanlığı yaptı. Bayraktar halen Dünya Enerji Konseyi Türkiye Başkanlığını yürütüyor.