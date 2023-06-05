İsveç’te PKK paçavralarıyla Türkiye’yi protesto ettiler!

İsveç'te, Türkiye'nin NATO üyeliğini engellemesi sonrasında 1 Haziran'a yürürlüğe giren yeni terörle mücadele yasası, terör örgütü PKK yandaşlarını çılgına çevirdi.

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İsveç'te yeni terör yasası, dün başkent Stockholm’de protesto edildi.

Terör örgütü PKK’nın paçavrası ve üzerinde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın resminin olduğu yelekler giyen yaklaşık bin eylemci, NATO ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı sloganlar attı.

İsveç, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Finlandiya ile birlikte NATO üyeliğine başvurmuş, ancak Türkiye'nin engeli ile karşılaşmıştı.

Bunun üzerine İsveç, Türkiye’yi ikna etmek için 1 Haziran’da “Yeni Terör Yasası”nı yürürlüğe soktu.

Yeni terör yasası kapsamında terör örgütü faaliyetlerinde bulunanlara 4 ile 8 yıl hapis cezası verilebilecek. Ayrıca terör örgütlerini finanse eden ve destekleyenlerin gözaltına alınması ve yargılanmasının da önü açıldı.