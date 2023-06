iPhone kullananlar dikkat! Kaspersky, iOS'taki zararlı yazılımının tespiti için yardımcı program yayınladı

Kaspersky araştırmacıları, iOS cihazlarını hedef alan Operation Triangulation kampanyasıyla ilgili raporun ardından bu zararlı yazılıma dair bulaşmayı otomatik olarak algılayan özel bir "triangle_check" yardımcı programı yayınladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaspersky, haziran başında iOS cihazlarını hedef alan yeni bir mobil APT (inatçı tehdit) hakkında rapor duyurdu. Söz konusu kampanya zararlı yazılımı cihaza yüklemek, cihaz ve kullanıcı verileri üzerinde kapsamlı kontrol elde etmek ve nihayet kullanıcıları gizlice gözetlemek için hazırlanmış, iMessage aracılığıyla gönderilen sıfır tıklama açıklarını kullanıyor.

Kaspersky'nin çalışanlarına da bulaşan virüsün kapsamı Kaspersky araştırmacılarına göre, kurumun çok daha ötesine uzanıyor. Konu üzerindeki çalışmalarını sürdüren Kaspersky araştırmacıları, casus yazılımın dünya genelinde yaygınlaşmasına dair daha fazla bilgi paylaşmayı ve daha fazla ayrıntı sunmayı amaçlıyor.

Triangle_check

İlk açıklanan rapor, tehditle birlikte MVT aracını kullanımına dair ayrıntılı açıklama içeriyordu. Kaspersky, raporun ardından söz konusu saldırının tespiti için GitHub'da "triangle_check" adlı özel bir yardımcı program yayınladı. macOS, Windows ve Linux’ta Python için mevcut olan bu yardımcı program, kullanıcıların kötü amaçlı yazılımın bulaşmasına dair izleri otomatik olarak aramasına ve cihaza virüs bulaşıp bulaşmadığını kontrol etmesine olanak tanıyor.

Yardımcı programı kurmadan önce kullanıcının ilk olarak cihazın yedeğini alması gerekiyor. Yedek kopyası oluşturulduktan sonra kullanıcı aracı yükleyebiliyor ve çalıştırabiliyor. Tehlikeye dair iz tespit edilirse araç cihaza virüs bulaştığını doğrulayan bir "DETECTED" bildirimi görüntülüyor. "SUSPICION" mesajı, olası bir bulaşmaya işaret eden ancak kesin olmayan göstergelerin tespit edildiğini gösteriyor. Hiçbir iz tespit edilmediyse "No traces of compromise were identified" mesajı görüntüleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Global Araştırma ve Analiz Ekibi (GReAT) EEMEA Birimi Başkanı Igor Kuznetsov, kullanıcıların yeni ortaya çıkan sofistike tehditten etkilenip etkilenmediklerini kontrol etmelerini sağlayan ücretsiz aracı kamuoyuyla paylaşmaktan gurur duyduklarını belirterek, "Çapraz platform özelliklerine sahip 'triangle_check', kullanıcıların cihazlarını otomatik olarak taramasına olanak tanıyor. Siber güvenlik topluluğunu, daha güvenli bir dijital dünya inşa etmek için yeni APT'nin araştırılmasında güç birliği yapmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.