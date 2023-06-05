Hükümet yetkilisi suya düşen telefonunu bulmak için barajı boşalttırdı!

Hindistan'da bir memur yeni aldığı telefonunu baraj göletine düşürünce, telefonu bulmak için göletteki suyu boşalttırdı. Memur hakkında soruşturma açıldı.

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Hindistan’ın Chhattisgarh eyaletindeki Kherkatta Baraj Göleti’nin kenarında geçen hafta selfie çekerken yeni aldığı telefonunu gölete düşüren Hintli memur Rajesh Vishwas, telefonunu almak için göletten yaklaşık 4 milyon litre suyu tahliye ettirdi.

Olayın ardından görevi kötüye kullanmaktan hakkında soruşturma açılan Vishwas, telefonunda gizli hükümet belgeleri olduğunu ileri sürmüştü.

Vishwas, suyu boşaltmak için bir baraj yetkilisinden "sözlü izin" aldığını; yetkilinin, pompalanan suyun civardaki bir sulama kanalına yönlendirilerek çiftçilerin kullanımına sunulacağını söylediğini iddia etti.

Hükümet yetkilileri ise böyle bir iznin alınmadığını dile getirdi. Milyonlarca litre suyun boşaltılması sonrası Chhattisgarh'daki barajın su seviyesi ise hala düşük seviyede.