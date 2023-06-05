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Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi, yıllık yüzde 5,2 geriledi

Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi, yıllık yüzde 5,2 geriledi

Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin de gerçekleştiği yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 düştü.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ocak-mart dönemine ilişkin verimlilik istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin de hissedildiği yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,2 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 yükseldi.

Bu yılın birinci çeyreğinde toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi, yıllık bazda yüzde 4,5 düşerken çeyreklik bazda yüzde 0,4 artış kaydetti.

En fazla artış sermaye malı üretiminde

Takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları verileri incelendiğinde, çalışan kişi başına üretim endeksinde yıllık bazda en fazla artış yüzde 7,8 ile sermaye malı üretiminde gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışan kişi başına üretim endeksinde bir önceki çeyreğe göre en fazla artış yüzde 1,3 ile dayanıksız tüketim malı üretiminde oldu.

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