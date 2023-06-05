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Osman Aşkın Bak kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Osman Aşkın Bak kiminle evli, eşi kimdir?

Osman Aşkın Bak kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Osman Aşkın Bak kiminle evli, eşi kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı. 2 bakan hariç tüm bakanlar koltuk değiştirdi. Yeni kabinede dikkat çeken isimlerden biri de Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak oldu. 56 yaşında olan Osman Aşkın Bak aslen Rize Pazarlı. Makine mühendisi de olan Osman Aşkın Bak'ın eşi Tülay Bak'tır. Osman Aşkın Bak 2017–2018 yılları arasında yine Spor Bakanlığı yapmıştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Haziran cumartesi günü Meclis'te yemi etti ve yeni kabinesini duyurdu. Kabinede 2 kişi hariç tüm isimler değişti. Yeni kabinenin en dikkat çeken isimlerinden biri de Osman Aşkın Bak oldu. Osman Aşkın Bak Gençlik ve Spor Bakanı oldu. Bu sıcak gelişmenin arıdndan hayatı yeniden merak edildi. 2017-2018 yıllarında yine Spor Bakanlığı yapan Osman Aşkın Bak  56 yaşında ve aslen Rizeli. Makine mühendisi de olan Osman Aşkın Bak, lise öğrenimini Kabataş Erkek Lisesi'nde tamamladı. Osman Aşkın Bak'ın eşi ise Tülay Bak'tır. 

Osman Aşkın Bak kimdir?

28 Mayıs’ta ikinci turu yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ardından kurulan kabinede, Gençlik ve Spor Bakanı olan Osman Aşkın Bak, 11 Ekim 1966 yılında İstanbul Üsküdar’da doğdu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi bölümünden mezun oldu. İngiltere’de Nottingham Üniversitesinde İşletme Yönetimi ve Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisansını, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği programında doktorasını tamamladı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türk İran İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev üstlendi. İstanbul Ticaret Odasında Meclis Üyesi olarak görev yaptı.

2007-2011 yıllarında Güreş Federasyonu Başkanı olan Bakan Bak, 2017-2018 yıllarında ise Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev yapmıştı.

Çok iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca ve Farsça bilen Bak, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin yeni üyelerine başarı diledi.

TFF’nin internet sitesinde “Tüm bakanlarımızı tebrik ederiz” başlığıyla yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabine üyelerini tebrik eder, tüm bakanlarımıza görevlerinde muvaffakiyetler dileriz. Önceki dönem kabinede yer almış tüm Bakanlarımıza da ülkemize vermiş oldukları hizmetlerden ötürü teşekkür ederiz. Yeni dönemin vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını, ülkemizin her alanda daha da ileri seviyelere ulaşmasını ümit ediyoruz. Önümüzdeki dönemde Gençlik ve Spor Bakanımız olarak görev yapacak olan Sayın Osman Aşkın Bak’ı kutlar, görev süresi boyunca başarılar dileriz. Ayrıca geride kalan 5 sene boyunca kendisine verilen Gençlik ve Spor Bakanlığı görevini üstün bir başarıyla yerine getiren Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Türk sporuna yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederiz.”

TBF’nin internet sitesindeki mesajda ise, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni görev döneminin ülkemiz için hayırlı olmasını diler, yeni kabinede görev alan bakanlarımıza başarılar dileriz. TBF olarak yeni kabinede Gençlik ve Spor Bakanlığı görevine getirilen Sayın Dr. Osman Aşkın Bak’a tebriklerimizi iletir, görev süresince başarılar dileriz. Görev süresini tamamlayan Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na Türk sporuna katkıları için teşekkürlerimizi sunarız” ifadeleri kullanıldı

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