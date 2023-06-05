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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda devir teslim töreni

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda devir teslim töreni

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına getirilen Vedat Işıkhan bakanlıkta düzenlenen törenle görevi Vedat Bilgin'den devraldı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına getirilen Vedat Işıkhan bakanlıkta düzenlenen törenle görevi Vedat Bilgin'den devraldı.

Işıkhan yaptığı açıklamada "Sayın Vedat Bilgin bakanım çok önemli işlere imza attı. Milletimizin beklenti içinde olduğu birçok konuda başarılı adımlar attı. Ülkemizi ve milletimizi daha iyiye, daha ileriye taşıyacağız. Türkiye Yüzyılı'na yakışacak yeni hizmet modellerini hayata geçirmek için gayret edeceğiz. Koruyucu ve önleyici hizmet politikalarına daha çok önem vereceğiz. Çalışanlarımızın haklarını korumaya devam edeceğiz. memurlarımızı, işçilerimizi, emeklilerimizi tüm çalışanlarımızı koruyacak anlayışla süreci yönetme arzusundayız. İnşallah süreç hayırlı olur. Vedat hocamdan çok şey öğrendik. Teşekkür ediyorum." dedi.

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