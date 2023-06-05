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Hiranur Vakfı Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel'in 'kızını 6 yaşında evlendirme' davası ertelendi!

Hiranur Vakfı Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel'in 'kızını 6 yaşında evlendirme' davası ertelendi!

Hiranur Vakfı kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin davada, Gümüşel ve Kadir İstekli'nin tutukluluğun devamına karar verildi. Dava, 17 Temmuz'a ertelendi.

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Hiranur Vakfı kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel'in, 6 yaşındaki kızı H.K.G.'yi imam nikâhı adı altında 29 yaşındaki tarikat üyesi Kadir İstekli ile zorla evlendirmesine yönelik açılan davada sona gelindi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede İstekli hakkında "Çocuğun cinsel istismarı" ve "Nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istenmişti.

İlk duruşmada gizlilik kararı verilmişti

30 Ocak’ta görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti yayın yasağı ve gizlilik kararı getirilmesine karar verdi. 27 Şubat’ta görülen ikinci duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Gümüşel ve İstekli’nin tutuklu, anne Fatıma Gümüşel’in tutuksuz yargılandığı davanın 5 Haziran’daki duruşmasında mahkeme savcısının izinli olması ve yerine geçici savcı gelmesinden dolayı ertelenmişti. Davanın 4. duruşması bugün görüldü.

Tanık dinletme taleplerine ret

Duruşmada mahkeme, tanık dinletme taleplerini reddetti. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Gümüşel ve İstekli için tutukluluğun devamına karar verildi. Dava, 17 Temmuz'a ertelendi.

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