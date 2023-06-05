Ali Yerlikaya aslen nereli, kaç yaşında? Ali Yerlikaya kiminle evli, eşi Hatice Nur Yerlikaya kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı. 2 bakan hariç tüm bakanlar koltuk değiştirdi. Yeni kabinede dikkat çeken isimlerden biri de İçişleri Bakanı olan Ali Yerlikaya oldu. Aslen Konya Ereğli doğumlu olan Ali Yerlikaya 54 yaşında. Kamu yönetimi mezunu olan Ali Yerlikaya'nın eşi ise Hatice Nur Yerlikaya'dır. Ahmet Yerlikaya, Emir Yusuf Yerlikaya adında iki çocuğu vardır.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Haziran cumartesi günü Meclis'te yemi etti ve yeni kabinesini duyurdu. Kabinede 2 kişi hariç tüm isimler değişti. Yeni kabinenin en dikkat çeken isimlerinden biri de İçişleri Bakanı olan Ali Yerlikaya oldu. İstanbul Valisi olan Ali Yerlikaya'nın yeni görevi İçişleri Bakanlığı oldu. Bu sıcak gelişmenin ardından Ali Yerlikaya'nın hayatı merak edildi. Aslen Konya Ereğli doğumlu olan Ali Yerlikaya 54 yaşında. Kamu yönetimi mezunu olan Ali Yerlikaya'nın eşi ise Hatice Nur Yerlikaya'dır. Ahmet Yerlikaya, Emir Yusuf Yerlikaya adında iki çocuğu vardır.

Ali Yerlikaya'nın yerine kim gelecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yeni Bakanlar Kurulu listesini açıklamasıyla İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanı olarak atandığı görüldü. Yerlikaya'nın valilik koltuğuna kimin geleceği henüz netlik kazanmadı.

Ali Yerlikaya kimdir?

Ali Yerlikaya, 11.10.1968 tarihinde Konya'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Konya'da tamamladı. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi "Kamu Yönetimi" bölümünden mezun oldu. 1990 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam adaylığı görevine başladı. 1993 yılında Kayseri İli Felahiye İlçesi Kaymakamlığına atandı.

Sırasıyla; Hilvan ( Şanlıurfa ) ve Sarıkaya (Yozgat) ilçelerinde Kaymakam olarak görev yaptı. 29.05.2003 tarihinde İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine, 09.02.2004 tarihinde Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevine atandı. 13.12.2007 - 17.05.2010 tarihleri arasında Şırnak Valisi, 23.05.2010 - 09.08.2012 tarihleri arasında Ağrı Valisi, 17.08.2012 - 03.03.2015 tarihleri arasında Tekirdağ Valisi, 05.03.2015 - 03.11.2018 tarihleri arasında Gaziantep Valisi olarak görev yaptı.

26 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile İstanbul Valiliği görevine atanan Vali Yerlikaya, Hatice Nur Hanım ile evli dört çocuk babasıdır.