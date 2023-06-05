Kılıçdaroğlu'na verilen 1 oyun peşine düşen köylüler sonuca ulaştı

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Afyonkarahisar’daki 121 seçmenli köyde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 119 oy çıkarken, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na ise 1 oy çıktı. 1 oyunda geçersiz sayıldığı seçimde köylüler Kılıçdaroğlu’na 1 oyu kimin verdiğini yana döne ararken sonunda tek bir sonuçta birleştiler.

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Şuhut ilçesine bağlı Kulak Köyü Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanılan 121 oyun 119'u Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, 1 oy Kılıçdaroğlu’na çıkarken 1 oy ise geçersiz sayıldı. Seçimlerin ardından Kılıçdaroğlu’na kimi oy verdiğini merak den ve yana döne arayan köylüler sonunda oyun yanlış kullandığı konusunda hem fikir oldu.

Köy sakinleri oy vereni çok merak ettiklerini kaydederek, yaptıkları araştırmalarda ise oyun yaşlı bir vatandaş tarafından yanlışlıkla kullanıldığı sonucuna vardı.

Kulak Köyü Muhtarı Kadir Aydoğan ise yönetimden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok memnun olduklarını ifade ederek, “Bu yüzden de vatandaşlarımız gereğini yapıp, desteklerini fazlası ile gösterdiler” dedi.