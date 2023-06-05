Mehmet Nuri Ersoy kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Mehmet Nuri Ersoy otelleri şirketleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı. 2 bakan hariç tüm bakanlar koltuk değiştirdi. Koltuk değiştirmeyen isimlerden biri de Mehmet Nuri Ersoy oldu. Mehmet Ersoy yeni kabinede yeniden Kültür ve Turizm Bakanı oldu. Mehmet Ersoy 55 yaşında ve aslen İstanbullu ve Alman lisesi mezunudur. Pervin Ersoy ile evli olan Mehmet Nuri Ersoy'un Mehmet Reşat ve Aslan Can adında iki oğlu vardır. Mehmet Nuri Ersoy ayrıca ETS Tur ve Maxxroyal otellerin sahibidir.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Haziran cumartesi günü Meclis'te yemi etti ve yeni kabinesini duyurdu. Yeni kabinenin en dikkat çeken isimlerinden biri de Mehmet Nuri Ersoy oldu. Koltuğu değişmeyen iki isimden biri olan Mehmet Nuri Ersoy'un hayatı, şirketleri bu sıcak gelişmenin ardından merak konusu oldu. Peki Mehmet Ersoy kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve kiminle evli? , ETS Tur ve Maxxroyal otellerin sahibi de olan Mehmet Nuri Ersoy aslen Antalya İbradi doğumlu. Alman Lisesi mezunu olan Mehmet Nuri Ersoy'un eşi ise Pervin Ersoy'dur. Mehmet Reşat Ersoy, Aslan Can Ersoy adında iki oğlu olan Mehmet Ersoy'un ikiz kardeşinin ismi ise Murat Ersoy'dur.

1968 doğumlu Mehmet Ersoy, ETS Tur ve Maxxroyal otellerin sahibidir. Mehmet Ersoy'un ikiz kardeşinin ismi ise Murat Ersoy'dur. Atlasjet ve Voyage Turizm de Ersoy kardeşlere aittir. Mehmet Ersoy'un eşinin ismi ise Pervin Ersoy'dur. Mehmet Ersoy ile eşinin iki çocukları var. Büyük oğullarının ismi Mehmet Reşat, küçük oğullarının adı Aslan Can. Mehmet

Mehmet Ersoy ile eşinin iki çocukları var. Büyük oğullarının ismi Mehmet Reşat, küçük oğullarının adı Aslan Can.

Mehmet Ersoy nereli?

1968 İstanbul doğumlu olan Mehmet Ersoy, Alman Lisesi mezunu. İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünü bitiren Mehmet Ersoy, ilk olarak ETS Tur'u kurdu. 1999 yılı sonunda otelciliğe geçen Mehmet Ersoy ile ikiz kardeşi Max Royal ve Voyage Turizm ile sektörde etkili oldular.

Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy medyanın eski yüzlerinden biri. Show TV kanalında uzun yıllar çalışan Pervin Ersoy, Günaydın Türkiye programını sunmuştu. Pervin Ersoy verdiği bir röportajda kendisini şu şekilde anlatıyor:

-İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunuyum. Halka İlişkiler masterı yaptım sonrasında. Ama tüm üniversite sezonu boyunca çalışma hayatım vardı. Birçok televizyon kanalı ile çalıştım. Yıllarca Show TV'de çalıştım.Orada Günaydın Türkiye adlı bir programım vardı.Yıllarca o programı yürüttüm. Çocuklara yönelik Street Fighter adlı bir programım vardı o programı sundum. Daha sonrasında kendi işim olan halkla ilişkiler işimi yapmak istedim. Daha sonra eşimin firması ETS Tur ile çalışmaya başladım. Halen daha eşimle birlikte iş hayatında beraberiz.