Yusuf Tekin kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Yusuf Tekin eşi Ayşe Tekin kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı. 2 bakan hariç tüm bakanlar koltuk değiştirdi. Yeni kabinede dikkat çeken isimlerden biri de Yusuf Tekin oldu. Yusuf Tekin Milli Eğitim Bakanı olarak yeni görevine başladı. Yusuf Tekin aslen Erzurum Tortumlu ve 53 yaşında. Ayşe Tekin ile evli olan Yusuf Tekin'in yayınlanmış kitapları da bulunuyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Haziran cumartesi günü Meclis'te yemi etti ve yeni kabinesini duyurdu. Kabinede 2 kişi hariç tüm isimler değişti. Yeni kabinenin en dikkat çeken isimlerinden biri de Yusuf Tekin oldu. Yusuf Tekin'in yeni görevi Milli Eğitim Bakanlığı oldu. Bu sıcak gelişmenin ardından Yusuf Tekin'in hayatı merak edildi. Peki Yusuf Tekim kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve kiminle evli? Yusuf Tekin aslen Erzurum Tortumlu ve 53 yaşında. Ayşe Tekin ile evli olan Yusuf Tekin'in Şeriat, Meşruiyet ve Meşrutiyet: yeni Osmanlilarʼda demokrasi tartişmaları adında

yayınlanmış kitapları da bulunuyor.

Ayşe Tekin

Yusuf Tekin kimdir?

1970 Erzurum Tortum doğumlu olan Yusuf Tekin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi rektörüdür. İlköğrenimi ve orta öğrenimi Rize'de tamamlamıştır.

1989-1994 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirmiştir. Siyaset ve sosyal bilimler alanında lisansüstü ve doktora eğitimini tamamlamış, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde öğretim üyesi olmuştur.



2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığına Bakan Yardımcısı olarak atanmış, Tekin, 28 Mayıs 2013 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarı olarak atanmış, 25 Temmuz 2018 tarihinde bu görevinden ayrılmış, 17 Ağustos 2018 tarihinde profesör olmuş, 15 Eylül 2018 tarihinde ise Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi rektörü olarak atanmıştır