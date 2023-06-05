Mehmet Nuri Ersoy kiminle evli, eşi Pervin Ersoy kimdir, ne iş yapıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede yeri değişmeyen iki isimden biri olan Mehmet Nuri Ersoy yeniden Turizm ve Kültür Bakanı oldu. Bu gelişmenin ardından Mehmet Nuri Ersoy'un hayatı yeniden merak edildi. 55 yaşında olan Mehmet Nuri Ersoy'un eşi medyanın eski yüzlerinden biri olan Pervin Ersoy'dur. Peki kimdir Pervin Ersoy, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı. 2 bakan hariç tüm bakanlar koltuk değiştirdi. Koltuk değiştirmeyen isimlerden biri de Mehmet Nuri Ersoy oldu. Mehmet Ersoy yeni kabinede yeniden Kültür ve Turizm Bakanı oldu. Mehmet Ersoy 55 yaşında ve aslen İstanbullu ve Alman lisesi mezunudur. Pervin Ersoy ile evli olan Mehmet Nuri Ersoy'un Mehmet Reşat ve Aslan Can adında iki oğlu vardır. Mehmet Nuri Ersoy ayrıca ETS Tur ve Maxxroyal otellerin sahibidir.

Alman Lisesi mezunu olan Mehmet Nuri Ersoy'un eşi ise Pervin Ersoy'dur. Mehmet Reşat Ersoy, Aslan Can Ersoy adında iki oğlu olan Mehmet Ersoy'un ikiz kardeşinin ismi ise Murat Ersoy'dur.

Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy medyanın eski yüzlerinden biri. Show TV kanalında uzun yıllar çalışan Pervin Ersoy, Günaydın Türkiye programını sunmuştu. Pervin Ersoy verdiği bir röportajda kendisini şu şekilde anlatıyor:

-İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunuyum. Halka İlişkiler masterı yaptım sonrasında. Ama tüm üniversite sezonu boyunca çalışma hayatım vardı. Birçok televizyon kanalı ile çalıştım. Yıllarca Show TV'de çalıştım.Orada Günaydın Türkiye adlı bir programım vardı.Yıllarca o programı yürüttüm. Çocuklara yönelik Street Fighter adlı bir programım vardı o programı sundum. Daha sonrasında kendi işim olan halkla ilişkiler işimi yapmak istedim. Daha sonra eşimin firması ETS Tur ile çalışmaya başladım. Halen daha eşimle birlikte iş hayatında beraberiz.