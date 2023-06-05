İbrahim Yumaklı kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? İbrahim Yumaklı kiminle evli?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı. 2 bakan hariç tüm bakanlar koltuk değiştirdi. Yeni kabinede dikkat çeken isimlerden biri de İbrahim Yumaklı oldu. İbrahim Yumaklı Tarım ve Orman Bakanı oldu. Bu gelişme sonrasında İbrahim Yumaklı merak edildi. 55 yaşında olan İbrahim Yumaklı aslen Kastamonu doğumlu. Peki İbrahim Yumaklı evli mi, eşi kimdir?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Haziran cumartesi günü Meclis'te yemi etti ve yeni kabinesini duyurdu. Kabinede 2 kişi hariç tüm isimler değişti. Yeni kabinenin en dikkat çeken isimlerinden biri de İbrahim Yumaklı oldu. Bakırköy İmam Hatip Lisesi'ni bitiren Yumaklı, işletme bölümü mezunu. Tarım ve Orman Bakanı oldu. Bu gelişme sonrasında İbrahim Yumaklı merak edildi. 55 yaşında olan İbrahim Yumaklı aslen Kastamonu doğumlu. Peki İbrahim Yumaklı evli mi, eşi kimdir?

İbrahim Yumaklı kimdir?

İbrahim Yumaklı 1969 Yılında Kastamonu'da dünyaya geldi. Bakırköy İmam Hatip Lisesi'ni bitiren Yumaklı 1992 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu.

İş hayatına 1993 yılında Marshall Boya A.Ş.'de ithalat işlemleri uzmanı olarak başlayan Yumaklı, 2011 yılına kadar Akzo Nobel Türkiye bünyesinde bulunan Marshall Boya A.Ş. ile bağlı grup şirketlerinin mali gruplarında yöneticilik yaptı. 2011 yılında Aljazeera Türkiye'de çalışmaya başladı. 2012-2015 yılları arasında Aljazeera Türkiye'nin sahip olduğu TV kanalını yönetti. Ocak- Ekim 2016 tarihleri arasında Anadolu Ajansı Uluslararası Operasyonlar Direktörü olarak görev yaptı.

Ekim 2016'dan itibaren Genel Müdür ve İcracı Yönetim Kurulu Üyesi olarak GÜBRETAŞ'ta görev yapmış olup, 7 Nisan 2022 Perşembe Günü yayınlanan Resmi Gazete ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı olarak atanmıştır.