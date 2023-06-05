Mehmet Fatih Kacır kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Mehmet Fatih Kacır evli mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı. 2 bakan hariç tüm bakanlar koltuk değiştirdi. Yeni kabinede dikkat çeken isimlerden biri de Mehmet Fatih Kacır oldu. Mehmet Fatih Kacır'ın yeni görevi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı oldu. Kabinenin genç isimlerinden olan Mehmet Fatih Kacır İstanbul doğumlu ve 37 yaşında. 2018 yılında TÜBİTAK Bilim Kurulu üyesi oldu. Peki Mehmet Fatih Kacır evli mi, eşi kimdir?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Haziran cumartesi günü Meclis'te yemi etti ve yeni kabinesini duyurdu. Kabinede 2 kişi hariç tüm isimler değişti. Yeni kabinenin en dikkat çeken isimlerinden biri de Mehmet Fatih Kacır oldu. Mehmet Fatih Kacır'ın yeni görevi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı oldu. Bu sıcak gelişmenin ardından Mehmet Fatih Kacır'ın hayatı merak edildi. Mehmet Fatih Kacır İstanbul doğumlu ve 37 yaşında. Peki Mehmet Fatih Kacır evli mi, eşi kimdir?

Mehmet Fatih Kacır kimdir?

Mehmet Fatih Kacır, 1984 yılında İstanbul’da doğdu. Ortaokul ve lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesi’nde tamamladı. 2003 yılında üniversite giriş sınavlarında Türkiye 1 Endüstri Mühendisliği bölümündeki lisans eğitiminden 2008 yılında Onur Derecesiyle mezun oldu. Üniversite eğitimi sırasında öğrenci temsilciliği yaptı. Disiplinler ar eğitimlerine öncülük etti. Üniversite mezuniyeti sonrası girişimci olmayı seçti. Kurucusu ve yöneticisi olduğu şirketlerde faydalı model ve endüstriyel tasarımlar gelişt Girişimciliğin yanında sivil toplum kuruluşlarında da aktif rol aldı.

Kurucuları arasında yer aldığı Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanlığı gö DENEYAP Teknoloji Atölyeleri kurulmasının, özel yetenekli öğrencilere yönelik sürdürülen Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı’nın, Bilim Merkezi ve Girişim Merkez Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST’in öncüleri arasında yer aldı. 2018 yılında TÜBİTAK Bilim Kurulu üyesi oldu.

31 Temmuz 2018’de Cumhurbaşka Yardımcılığına atandı. Bakanlıkta, Milli Teknoloji Hamlesi ve stratejik dönüşüm politikalarından sorumlu olarak görevini sürdüren Kacır, Milli Teknoloji Genel Müdürlüğ Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi ve Türkiye Uzay Ajansı çalışmalarının koordinasyonunu yürüttü. Bakan Yardımc Kurulu Başkanlığı, 81 ilde gerçekleştirilen DENEYAP Türkiye projesinin Yönlendirme Kurulu Başkanlığı, teknoloji seviyesi yüksek ürünlere ve yenilikçi teknolojilere yön olan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Program Komitesi Başkanlığı, Araştırma Altyapıları İzleme ve Yeterlik Değerlendirme Komitesi Başkanlığı, ve Ulusal Teknoloji G görevlerini üstlendi.

Türkiye Açık Kaynak Platformunun ve yeni nesil eğitim modeli olan 42 Yazılım Okullarının kuruluşuna öncülük etti. Türkiye’nin Otomobili Togg tek hayata geçmesi süreçlerinde çalıştı. 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi, Milli Uzay Programı, Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi, Mob Sağlık Teknolojileri Yol Haritası çalışmalarına öncülük etti. Stratejiler kapsamında eylem planlarının uygulanması ve bakanlığın yeniden yapılandırılması süreçlerini yü Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı yönetim kurulu ile Cansağlığı Vakfı Mütevelli Heyeti üyesidir. Evli ve 2 çocuk babası olan Kacır, çok iyi derecede İngilizce