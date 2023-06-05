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Kılıçdaroğlu'ndan Can Atalay çağrısı: Derhal serbest bırakın

Kılıçdaroğlu'ndan Can Atalay çağrısı: Derhal serbest bırakın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TİP Hatay Milletvekili seçilen Gezi Davası tutuklusu Can Atalay'ın tahliye edilmemesine tepki göstererek "Derhal serbest bırakın" çağrısı yaptı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İşçi Partisi listelerinden Hatay Milletvekili seçilen Gezi Davası tutuklusu Can Atalay’ın tahliye edilmemesine tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak şu ifadeleri kullandı: 

"Hesabını soracağım"

"Seçilmiş milletvekilini hukuksuzca, hakkında karar olmadan hapiste tutmak, sadece onu değil ona oy veren insanları da tutuklamaktır. Erdoğan ve onun ağzına bakıp adaletli karar almaktan korkan adaletsiz hukukçular, sizden bunun hesabını soracağım. Bu topluma daha fazla zarar vermeyin, adaletteki erozyonu durdurun. Can Atalay’ı derhal serbest bırakın."

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