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CHP'de yeni MYK belli oldu Kılıçdaroğlu'nun yeni A takımı

CHP'de yeni MYK belli oldu Kılıçdaroğlu'nun yeni A takımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK'sını bugün yeniden topladı. Saat 11.00'de yapılacak toplantı yaklaşık 1 saat sürdü. Toplantıda CHP'nin yeni MYK'sı belirlendi.

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Perşembe günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı yapıldı.

4 buçuk saat süren toplantının ardından bütün MYK üyeleri istifa etti. Son dakika haberine göre Kılıçdaroğlu, bugün saat 11.00'de MYK'yı topladı.

Toplantı yaklaşık 1 saat sürdü. Kılıçdaroğlu eski MYK üyelerine teşekkür etti.

Parti örgütü ve örgüt yönetimi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bağlanırken parti sözcüsü yine Faik Öztrak oldu.

Yerel yönetimlerden Ahmet Akın, sosyal politikalardan Aylin Yaman, tanıtım ve halkla ilişkilerden Aysu Bankoğlu, idari ve mali işlerden Bülent Kuşoğlu, bilgi ve iletişim teknolojileriden Devrim Barış Çelik, sosyal medya yönetiminden Eren Erdem, ekonomi politikalarından Faik Öztrak, işçi sendikaları, STK ve meslek kuruluşlarından Hasan Efe Uyar, işveren örgütlerinden Lale Karabıyık, doğa haklarından Semra Dinçer, yurt dışı örgütlenmeden Tahsin Tarhan, bilim-yönetim ve kültür platformundan Yunus Emre, hukuk ve seçim işlerinden Zeynel Emre sorumlu oldu.

Kılıçdaroğlu tarafından belirlenen yeni MYK üyeleri şöyle:

chp
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