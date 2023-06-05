Kadın kadına aşık olursa! Sosyal medyada tanıştığı hemcinsi hayatını zindana çevirdi
ANTALYA'da Manavgat ilçesinde takı ve aksesuar mağazası sahibi kadın, sosyal medya üzerinden ürün alan başka bir kadın müşterisinin tacizlerinden kurtulamaz oldu. Son olayda bu kez polis devreye girdi...
Olay, Fevzipaşa Caddesi üzerindeki takı mağazasında yaşandı. Alınan bilgiye göre; önceki gün Kumluca ilçesinden gelerek takı mağazasının önünde sabahtan akşama kadar oturan Burcu Özdemir, geceyi yine mağazanın önünde bankta geçirdi.
Mağaza sahibi kadının iş yerine gelerek polisi araması ve polislerin gelmesiyle kadın, kaçarak uzaklaştı.
Mağaza sahibi kadın, takıntılı aşığının yeniden gelmesi üzerine iş yerine davet ederek kendisiyle oturup konuşmayı denedi.
Kadını ikna edemeyen mağaza sahibi, arkadaşı aracılığıyla polisi arayarak yardım istedi. Mağazaya polislerin geldiğini gören Burcu Özdemir, koşarak üst kata çıkıp kendisini tuvalete kilitledi.