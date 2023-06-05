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Kadın kadına aşık olursa! Sosyal medyada tanıştığı hemcinsi hayatını zindana çevirdi

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Kadın kadına aşık olursa! Sosyal medyada tanıştığı hemcinsi hayatını zindana çevirdi

ANTALYA'da Manavgat ilçesinde takı ve aksesuar mağazası sahibi kadın, sosyal medya üzerinden ürün alan başka bir kadın müşterisinin tacizlerinden kurtulamaz oldu. Son olayda bu kez polis devreye girdi...

Kadın kadına aşık olursa! Sosyal medyada tanıştığı hemcinsi hayatını zindana çevirdi

Olay, Fevzipaşa Caddesi üzerindeki takı mağazasında yaşandı. Alınan bilgiye göre; önceki gün Kumluca ilçesinden gelerek takı mağazasının önünde sabahtan akşama kadar oturan Burcu Özdemir, geceyi yine mağazanın önünde bankta geçirdi.

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Kadın kadına aşık olursa! Sosyal medyada tanıştığı hemcinsi hayatını zindana çevirdi

 Mağaza sahibi kadının iş yerine gelerek polisi araması ve polislerin gelmesiyle kadın, kaçarak uzaklaştı.

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Kadın kadına aşık olursa! Sosyal medyada tanıştığı hemcinsi hayatını zindana çevirdi

Mağaza sahibi kadın, takıntılı aşığının yeniden gelmesi üzerine iş yerine davet ederek kendisiyle oturup konuşmayı denedi.

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Kadın kadına aşık olursa! Sosyal medyada tanıştığı hemcinsi hayatını zindana çevirdi

Kadını ikna edemeyen mağaza sahibi, arkadaşı aracılığıyla polisi arayarak yardım istedi. Mağazaya polislerin geldiğini gören Burcu Özdemir, koşarak üst kata çıkıp kendisini tuvalete kilitledi.

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