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Ayvalık'ta yerleşim yerlerine yakın alanda yangın çıktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ayvalık'ta yerleşim yerlerine yakın alanda yangın çıktı

 Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan örtü yangınına karadan ve havadan müdahale edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Alınan bilgiye göre, Ayvalık ilçesi Cennet Tepesi mevkisinde, kırsal alanda örtü yangını çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Yangına, Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne ait bir helikopter, iki yangın söndürme uçağı, su ikmal aracı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait 6 arazöz ile müdahale edildi.

Yangın kısa sürede, daha fazla büyümeden kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangında, yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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