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Mersin'de düğünde çıkan tartışma sonrası vurulan kişi öldü

Mersin'de düğünde çıkan tartışma sonrası vurulan kişi öldü

MERSİN'in Toroslar ilçesinde, düğünde yaşanan tartışma sonrası olay yerinden ayrılmak isterken bindiği aracında silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

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Dün gece Kurdali Mahallesi'ndeki düğün salonunda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşüp caddede süren olay sonrası bölgeden ayrılmak için otomobiline binen 27 yaşındaki Serhat Uğurlu, başından silahla vuruldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Uğurlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis, olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Uğurlu'nun cenazesi, işlemlerinin ardından Güneykent Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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