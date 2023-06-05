TOBB'dan liseli gençlerin girişimcilik projelerine destek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İstanbul Genç Girişimciler Kurulu, İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle gençler için "TOBB Projektör" projesinin ikincisini başlattı.

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TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, proje, liselerde girişimcilik kültürünün gelişmesini ve araştıran, üreten gençlere destek olunmasını amaçlıyor.

Girişimci gençlere destek olmayı amaçlayan ve bu yıl ikincisi düzenlenen proje kapsamında, İstanbul'da eğitim veren resmi ve özel tüm liselere ulaşıldı.

Şimdiye kadar 613 başvurunun yapıldığı projede, 45 kişiden oluşan değerlendirme kurulu tarafından ilk 50 proje belirlendi.

Finalist olan 50 projede yer alan 200 öğrenciye "Girişimcilik Eğitimi ve Deneyim Paylaşımı" adıyla eğitimler verildi.

Finalist takımlar aldıkları eğitimler çerçevesinde, girişimcilik faktörlerini mevcut projelerine uygulayacak ve projelerini son haline getirecek. TOBB, yapılacak değerlendirme sonucunda seçilen ilk 10 projenin öğretmen ve öğrencilerini, akademisyenler, yatırımcılar, iş dünyasının önde gelen temsilcileri ile buluşturup fikirlerin ürün ve hizmete dönüşüp ticarileşmesine katkıda bulunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOBB İstanbul Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Hasan Bünül, gençlerin kendilerini her zaman yanlarında hissedeceklerini belirterek, "Bu proje ile ülkemizde yeni girişimcilerin oluşması, toplumda farkındalık yaratacak projelerin ticarileşmesi ve uluslararası alanda ülkemizi gururlandıracak şirketler kurulması sağlanacak." ifadesini kullandı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da "TOBB Projektör Projesi ile girişimcilik kültürünü öğrencilerimize kazandırarak düşünen, araştıran, analiz eden ve üreten bir nesil oluşmasına katkıda bulunmak öncelikli hedefimiz." değerlendirmesini yaptı.

Proje ödülleri, 13 Haziran'da Atlas 1948 Sineması'nda düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.