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ILO'nun Uluslararası Çalışma Konferansı Cenevre'de yapılıyor

ILO'nun Uluslararası Çalışma Konferansı Cenevre'de yapılıyor

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından düzenlenen Uluslararası Çalışma Konferansı'nın 111. Oturumu Cenevre'de başladı.

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Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde Katar Çalışma Bakanı Ali bin Semih el-Marri​​​​​​​ başkanlığında yapılan konferansın açılış toplantısına, ILO Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo'nun yanı sıra üye ülkelerin temsilcileri, BM yetkilileri ve diğer davetliler katıldı.

Houngbo, burada yaptığı konuşmada, konferansın iş gücü piyasası için önemli bir zamanda yapıldığını anlattı.

Teknolojik ve bilimsel ilerlemelerin, yeni çalışma biçimlerini şekillendirmeye devam ettiğini ve binlerce iş sahası oluşturduğunu belirten Houngbo, "İstisnasız tüm ülkeler, Kovid-19 salgını sonucu kaybedilen ekonomik ve sosyal refahların telafisi için çabalarını sürdürüyor. Ne yazık ki şu anda dünyayı altüst eden birçok krizle bu çabaların zarar gördüğü açık. Ancak iş gücü piyasasındaki bu değişimler şüphesiz devam edecek." ifadesini kullandı.

Houngbo, iş hayatında köklü eşitsizlikler görmeye devam ettiklerinin altını çizerek, şu anda 4 milyar insanın sosyal korumaya erişemediğini, bu durumun 214 milyon işçinin yoksulluk sınırının altında yaşamasına neden olduğunu vurguladı.

Kadınların iş hayatında ve gelirde yaşadığı problemlere işaret eden Houngbo, "Çocuk işçiliğinin tekrar yükselişe geçişini ve zorla çalışmaların artmasını öylece oturup izleyemeyiz. Bu gibi olaylarla gelen ayrımcılığın türü ne olursa olsun, artan ayrımcılık riskini ve bunların beraberinde getirdiği dışlanma, şiddet ve tacizi öylece izleyemeyiz." diye konuştu.

Konferans 16 Haziran'da sona erecek

111. Uluslararası Çalışma Konferansı'nın açılış oturumu, konferans başkanı ve başkan yardımcılarının seçilmesiyle devam edecek.

ILO'nun 187 üye devletinden işçi, işveren ve hükümet delegelerinin katıldığı konferans, 16 Haziran'da sona erecek.

Konferans kapsamında sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomilere geçiş, kaliteli çıraklıklar, işçi koruması ve hakları gibi konular ele alınacak.

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