Okan Buruk kiminle evli eşi Nihan Buruk kimdir? Nihan Buruk kaç yaşında?

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk'un kim olduğu sosyal medyada şampiyonluk sonrası merak ediliyor. Peki, Nihan Buruk kimdir? Nihan Buruk kaç yaşında, nereli? Nihan Buruk hayatı ve biyografisi nedir? Nihan Buruk ne iş yapıyor? İşte cevabı...

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Süper Toto Süper Lig'de 2022-2023 yılı şampiyonu olan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu başarıyla kulüp tarihine geçti. Buruk, Galatasaray’a şampiyonluk kazandıran 13. farklı antrenör oldu. 11 yıl Galatasaray forması giyen, teknik direktörlük macerasını ise Başakşehir'le şampiyonluk yaşayarak taçlandıran Okan Buruk, sezon başında yuvasına dönmüştü. Galatasaray'a geri dönen Okan Buruk rekorlar kırarak şampiyon oldu. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk, iç saha maçlarında tribünden aşine olan Galatasaray taraftarı şampiyonluk sonrası merak konusu oldu.. Galatasaray taraftarı da Nihan Buruk'un hayatını araştırmaya başladı. Peki Nihan Buruk'un eşi Okan Buruk kimdir? Nihan Buruk kaç yaşında? Okan Buruk kiminle evli? Nihan Buruk'un kaç çocuğu var?

Nihan Buruk'uun eşi Okan Buruk kimdir, kaç yaşında ve nereli? Okan Buruk'un futbol hayatı...

19 Ekim 1973'te İstanbul'da dünyaya gelen Okan Buruk, futbol hayatına Galatasaray'da başladı. 11 yaşında girdiği Sarı Kırmızılı ekip altyapısında çeşitli yaş gruplarında boy gösteren ve yeteneği ile ön plana çıkan Buruk, 1992 yılında Avrupa Gençler Şampiyonu olan Genç Milli Takım'ın kaptanlığını yaptı.

Trabzonspor'la oynanan bir kupa maçında ayağının kırılması nedeniyle bir süre yeşil sahalardan uzak kalan başarılı isim, 2001 yılında Emre Belözoğlu ile birlikte Inter'in yolunu tuttu.

Türk futbol tarihinin en iyi sağ açıklarından birisi olan ve 7 numara ile özdeşleşen Buruk, A Milli Takım'ın 3. olduğu 2002 FIFA Dünya Kupası'nda forma giydi, 2006 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Danimarka'ya attığı golle dikkatleri üzerine çekti.

Inter macerası sonrası Türkiye'ye Beşiktaş formasıyla dönen ve 2004-05 sezonu başında Beşiktaş'a imza atan Buruk, Siyah Beyazlılarda geçirdiği 2 yıl sonrası Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray'da geçirdiği 2 yıl sonunda 2008'de Başakşehir'e katılan Okan Buruk, 2010 yılında ise futbol hayatına nokta koydu.

Galatasaray'da 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 7 Süper Lig, 5 Türkiye Kupası, 1 de Süper Kupa kazanan tecrübeli isim, Beşiktaş'la da 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. A Milli Takım formasını 54 kez giyen ve 8 kez ağları sarsan Buruk, profesyonel futbol hayatında 434 maça çıktı, 49 gol, 69 asistle skora katkı sağladı.