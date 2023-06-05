Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun üstünü çizdi! Kahvaltı sonrası MYK listesini değiştirdi
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni A Takımı belli oldu. İstanbul Büyükşehir belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile dün kahvaltıda buluşmadan önce hazırladığı MYK listesini, kahvaltının ardından değiştirdi. İmamoğlu'na yakın hiçbir isim MYK'ya giremezken, Kılıçdaroğlu, parti örgüt yönetimini de direkt kendine bağladı.Abone ol
Geçen hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan ve istifalarını sunan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün son kez toplandı. Toplantı sonrası yeni MYK üyeleri belli oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce Oğuz Kaan Salıcı’da olan örgüt yönetimini kendine bağladı. Bir önceki MYK’dan sadece Ahmet Akın ile Faik Öztrak yeni MYK’ya girebilirken, Ekrem İmamoğlu'nun ismi son liste ile çizildi.
İmamoğlu, kahvaltıda koltuğu istemişti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün Mariott Otel'de kahvaltıda buluşmuştu. Ekrem İmamoğlu'nun talebiyle geçekleşen kahvaltıda İmamoğlu'nun, "Partimizin değişime ihtiyacı var. Ben bu değişime önderlik yapabilirim. Yerel seçimlerden önce kongreye gidilmeli" dediği ve Kılıçdaroğlu'nun da buna karşı çıktığı belli olmuştu.
İmamoğlu'na yakın isimleri sildi
İşte o gergin kahvaltının ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun üzerini çizdiği belirtiliyor. CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, "Kılıçdaroğlu, önceki gece hazırladığı MYK taslak listede, Ekrem İmamoğlu’na yakın isimleri de değerlendirmişti. Ancak İmamoğlu ile yaptığı kahvaltıdan sonra listeye yeniden şekil verdi. Yeni MYK’da İmamoğlu’na yakın hiçbir isim kendisine yer bulamadı." bilgisini paylaştı.
Kurultay için kendini sağlama aldı
Daha önce Oğuz Kaan Salıcı'ya bağlı olan parti örgütü ve örgüt yönetimi CHP lideri Kılıçdaroğlu’na bağlandı. Böylece Kılıçdaroğlu, olağan kurultay ve yerel seçim öncesi konumunu sağlama aldı. Faik Öztrak parti sözcüsü görevini sürdürürken, genel sekreter görevine Neslihan Hancıoğlu seçildi.
CHP'nin yeni MYK listesi şu şekilde:
Ahmet Akın – Yerel Yönetimler
Aylin Yaman – Sosyal Politikalar
Aysu Bankoğlu – Tanıtım ve Halkla İlişkiler
Bülent Kuşoğlu – İdari ve Mali İşler
Devrim Barış Çelik – Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Eren Erdem – Sosyal Medya Yönetimi
Faik Öztrak – Ekonomi Politikaları – Parti Sözcüsü
Hasan Efe Uyar – İşçi Sendikaları, STK ve Meslek Kuruluşları
Lale Karabıyık – İşveren Örgütleri
Neslihan Hancıoğlu – Genel Sekreter
Semra Dinçer – Doğa Hakları
Tahsin Tarhan – Yurtdışı Örgütlenme
Yunus Emre – Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu
Zeynel Emre – Hukuk ve Seçim İşleri