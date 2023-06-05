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Denizde bareti görüldükten sonra fark edildi! Acı gerçek ortaya çıktı

Denizde bareti görüldükten sonra fark edildi! Acı gerçek ortaya çıktı

Tuzla’da tersanede çalışma yapan 18 yaşındaki işçi dengesini kaybederek denize düştü.  Denizden çıkarılan genç hayatını kaybetti. 

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Tuzla’da tersanede saat 11.00 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre gemide çalışma yapan 18 yaşındaki İbrahim Dam isimli işçi, dengesini kaybederek denize düştü. Dam’ın denize düştüğünü ilk anda fark edemeyen çalışma arkadaşları, denizde yüzen bareti gördükten sonra arkadaşlarını bir süre aradı.

 Çalışanlar tarafından durum yetkililere bildirildi. Olay yerine gelen dalgıçlar tarafından denizden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen Dam, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dam’ın çalışma arkadaşları ile yakınları hastane önünde gözyaşı döktü.

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